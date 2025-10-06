Το ΣΙΓΜΑ ανοίγει απόψε και επίσημα το μεγάλο κεφάλαιο των βουλευτικών εκλογών, με την πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση να παρουσιάζεται στην ειδική εκπομπή με τον Χρύσανθο Τσουρούλλη. Ο εκλογολόγος Νάσιος Ορεινός, μιλώντας στις Τομές στα Γεγονότα, έδωσε μια πρώτη εικόνα για τη μεθοδολογία, τη θεματολογία, αλλά και τις πολιτικές δυναμικές που διαμορφώνονται ενόψει των εκλογών, προϊδεάζοντας για ανατροπές στον κομματικό χάρτη.

Όπως εξήγησε, η δημοσκόπηση είναι χωρισμένη σε τρεις βασικές ενότητες: η πρώτη αφορά τους δείκτες που σχετίζονται με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους πολιτικούς αρχηγούς. Η δεύτερη επικεντρώνεται σε ζητήματα που άπτονται άμεσα των βουλευτικών εκλογών, όπως η βεβαιότητα ψήφου και τα κριτήρια επιλογής κόμματος, ενώ η τρίτη εστιάζει στην πρόθεση ψήφου και στις πιθανές μετακινήσεις των ψηφοφόρων. «Όλα αυτά θα δέσουν μαζί σε μια, θεωρώ, πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση», σημείωσε, προαναγγέλλοντας εκπλήξεις στα αποτελέσματα.

Ο Ορεινός υπογράμμισε ότι «ο κομματικός χάρτης έχει αλλάξει ριζικά», επισημαίνοντας πως η είσοδος του Άλματος και η πολιτική παρουσία του Οδυσσέα Μιχαηλίδη αναδιαμορφώνουν το εκλογικό τοπίο. «Απόψε θα δούμε ποιοι ανεβαίνουν, ποιοι μένουν πίσω, και ποιοι ίσως μείνουν εκτός Βουλής. Με την είσοδο του Άλματος, τα πράγματα έχουν αλλάξει ραγδαίως», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο εκλογολόγος κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα που κυριαρχεί στα πολιτικά πηγαδάκια: αν οι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές αποτελούν πρόκριμα για τις προεδρικές του 2028. «Θα είναι ξεκάθαρα πρόκριμα», είπε, εξηγώντας τη θέση του μέσα από τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Αναφέρθηκε αρχικά στο 2021, επισημαίνοντας ότι αν τότε το ΑΚΕΛ είχε συνεργαστεί με το ΔΗΚΟ και εξέλεγε τον Νικόλα Παπαδόπουλο στη θέση του Προέδρου της Βουλής, «θα ήταν σήμερα στην εξουσία». Στη δεύτερη αναφορά του, εστίασε στον Δημοκρατικό Συναγερμό, λέγοντας πως «ο Νίκος Χριστοδουλίδης ήθελε και θέλει έναν αποδυναμωμένο ΔΗΣΥ ενόψει του 2028», ενώ παράλληλα υπενθύμισε ότι οι έρευνες δείχνουν σταθερά πως περίπου 80% των ψηφοφόρων του Ανδρέα Νεοφύτου επιθυμούν ο ΔΗΣΥ να παραμείνει στην αντιπολίτευση και δεν επιθυμούν επανεκλογή του Χριστοδουλίδη.

«Αν ο Συναγερμός μπει τώρα στην κυβέρνηση, θα κάνει μεγάλο σφάλμα», προειδοποίησε ο Ορεινός, εξηγώντας πως το κόμμα πρέπει πρώτα να πετύχει ένα ισχυρό αποτέλεσμα στις βουλευτικές για να διαμορφώσει καλύτερους όρους ενόψει των προεδρικών.

Το τρίτο παράδειγμα του αφορούσε τον Μιχαηλίδη, για τον οποίο τόνισε πως «το ποσοστό που θα λάβει στις βουλευτικές θα καθορίσει τους συσχετισμούς στη Βουλή, αλλά και τη δύναμή του να διαπραγματευτεί την προεδρική του υποψηφιότητα για το 2028».

«Ο δρόμος προς τις προεδρικές περνά ξεκάθαρα μέσα από τις βουλευτικές», κατέληξε ο Νάσιος Ορεινός, αφήνοντας να εννοηθεί πως η αποψινή δημοσκόπηση του ΣΙΓΜΑ θα αποτελέσει το πρώτο καθοριστικό στίγμα ενός πολιτικού σκηνικού που αλλάζει ταχύτατα.

Δείτε απόψε στις 21:00 τη μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΙΓΜΑ