Θα προχωρήσουμε σε όποιες τροποποιήσεις απαιτούνται στον νόμο που ρυθμίζει το πλαίσιο για τις συγκεντρώσεις, δήλωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Μάριος Χαρτσιώτης, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία εξέτασε αυτεπάγγελτα την προστασία του δικαιώματος του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, έπειτα από εισήγηση των Βουλευτών Γιώργου Κουκουμά και Αλεξάνδρας Ατταλίδου.

Η συνεδρία της Επιτροπής σημαδεύτηκε από στιγμές έντασης τόσο μεταξύ των Βουλευτών και του Υπουργού Δικαιοσύνης, όσο και μεταξύ των μελών της Επιτροπής.

Στην έναρξη της συνεδρίας της Επιτροπής, η Πρόεδρός της, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, προέβη σε σύντομη ανασκόπηση του ιστορικού της συζήτησης του θέματος, ενώ ζήτησε από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να καταθέσουν τροπολογίες για να καταστήσουν τον Νόμο συμβατό με τον ΟΑΣΕ, ενόψει και της Κυπριακής Προεδρίας. Αναφερόμενη σε επιστολή που έστειλε η Νομική Ομάδα του ΟΑΣΕ, όπου εκφράζεται η προθυμία της να έρθει στην Κύπρο, σημείωσε ότι η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα στείλει πρόσκληση στη Νομική Ομάδα του ΟΑΣΕ.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, ανέφερε ότι το πρόβλημα είναι και ο νόμος και η εφαρμογή του, προσθέτοντας ότι η συζήτηση γίνεται υπό τη σκιά της βίας στη διαδήλωση που έγινε έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στις 2 Οκτωβρίου. Είπε ακόμη ότι ο ίδιος μπορεί να καταθέσει ως αυτόπτης μάρτυρας για τα γεγονότα.

Απαντώντας στον κ. Κουκουμά, ο Μάριος Χαρτσιώτης ζήτησε να διαχωριστούν τα θέματα που συζητούνται, λέγοντας «πρώτα ο ΟΑΣΕ και μετά η διαδήλωση».

Απαντώντας στον Υπουργό Δικαιοσύνης, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνη Χαραλαμπίδου είπε ότι δεν μπορεί να στερήσει το δικαίωμα από κανένα βουλευτή να τοποθετηθεί.

Απευθυνόμενος προς τον Μάριο Χαρτσιώτη, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Σενέκης, τον ρώτησε: «Θέλετε να υμνήσουμε τα Σώματα Ασφαλείας;». Στο σημείο αυτό, υπήρξε ένταση μεταξύ των κ. Χαρτσιώτη και Σενέκη.

Εν συνεχεία, ο Γιώργος Κουκουμάς ανέφερε ότι η Αστυνομία δεν εφάρμοσε τον Νόμο στη διαδήλωση έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι «η συμπεριφορά της Αστυνομίας ήταν πρόβα τζενεράλε για το πώς θα φέρεται στη συνέχεια».

Απαντώντας στον κ. Κουκουμά, ο Μάριος Χαρτσιώτης είπε: «Δεν ήρθαμε εδώ γι’ αυτό το θέμα. Δεν ήρθα εδώ για να ακούσω τις θέσεις της αντιπολίτευσης».

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου ζήτησε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να κάνει υπομονή και να ακούσει τις τοποθετήσεις των Βουλευτών.

Ο Γιώργος Κουκουμάς ανέφερε ότι «κανείς δεν άκουγε τις προειδοποιήσεις μας για τα προβληματικά σημεία του νόμου, μέχρι που ο ΟΑΣΕ ενημέρωσε για αυτά». «Ο νόμος είναι προβληματικός οριζοντίως, διαγωνίως και καθέτως», τόνισε.

Στο σημείο αυτό, παρενέβη ο Χρίστος Σενέκης, εκφράζοντας διαφωνία με την αναφορά του κ. Κουκουμά για προβληματικά σημεία στον νόμο, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση μεταξύ των δύο Βουλευτών και να παρέμβει η Ειρήνη Χαραλαμπίδου για να επαναφέρει την τάξη.

Στην τοποθέτησή της, η ανεξάρτητη βουλευτής, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, είπε ότι «η ψήφιση του νόμου συνιστούσε σοβαρό πλήγμα στα δημοκρατικά δικαιώματα». Σημείωσε ότι από τον Ιούλιο είχε στείλει επιστολή στον Ευρωπαίο Επίτροπο Δικαιοσύνης για να ζητήσει τη γνωμάτευσή του, προσθέτοντας ότι ο Επίτροπος δεν έχει απαντήσει ακόμα. «Η Κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει αμέσως σε ριζική τροποποίηση της νομοθεσίας, η οποία είναι κατάπτυστη», είπε.

Στο σημείο αυτό, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου ζήτησε από την Αλεξάνδρα Ατταλίδου να προσθέσει νέες θέσεις σε όσα ακούστηκαν και να μην επαναλαμβάνει πράγματα που έχουν λεχθεί, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση μεταξύ τους.

Παίρνοντας τον λόγο, η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, ανέφερε ότι στη Λεμεσό έγινε ειρηνική και αυθόρμητη διαδήλωση για τις πυρκαγιές, χωρίς έκτροπα. «Είμαστε οι πρώτοι που σεβόμαστε το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ειρηνικώς», τόνισε, προσθέτοντας ότι είναι δύσκολη η εξισορρόπηση του δικαιώματος στο συνέρχεσθαι ειρηνικώς με τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών και των παιδιών.

«Καμία νομοθεσία δεν μπορεί να είναι εξαντλητική για κάθε περιστατικό που συμβαίνει», επεσήμανε. «Δεν ψηφίσαμε τον νόμο ελαφρά τη καρδία. Έχουμε ανοικτό μυαλό για να μελετήσουμε τον νόμο», είπε. «Καλώς ή κακώς, συζητούμε τον νόμο», συμπλήρωσε.

Στο σημείο αυτό, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου αντέδρασε στην αναφορά της Φωτεινής Τσιρίδου περί «καλώς ή κακώς», με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση μεταξύ των δύο Βουλευτριών.

Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου είπε ότι «αυτή η συζήτηση δεν μας τιμά».

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, ανέφερε ότι «θα εξετάσουμε προσεκτικά τον νόμο». «Η Κύπρος είναι ανεξάρτητο κράτος», τόνισε.

Απαντώντας στον κ. Κουλλά, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου ρώτησε «Αυτό το ξέρει το Ισραήλ;», με τον κ. Κουλλά να κάνει λόγο για «δογματικές αντιλήψεις» της κ. Χαραλαμπίδου.

Παίρνοντας τον λόγο, η Φωτεινή Τσιρίδου, ανέφερε ότι η νομολογία καθοδηγεί αυτούς που εφαρμόζουν τη νομοθεσία. Παράλληλα, εξέφρασε υπερηφάνεια για την ψήφιση της νομοθεσίας. «Δεν θα γίνουμε δικαστήριο. Δεν θα δικάσουμε γεγονότα για τα οποία είναι αρμόδια μια άλλη Επιτροπή», πρόσθεσε.

Στην τοποθέτησή του, ο μεμονωμένος Σοσιαλιστής Βουλευτής, Κωστής Ευσταθίου, είπε ότι ο νόμος είναι «καθαρά αντισυνταγματικός». Η εφαρμογή του νόμου είναι προβληματική, επειδή επιτρέπει αμφισημίες και υπάρχει έλλειψη δικαστικής προστασίας, σημείωσε. «Πρέπει να είμαστε σοβαροί και συνεπείς στην εφαρμογή του νόμου, χωρίς καταχρήσεις», υπέδειξε.

Στην τοποθέτησή του, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Σενέκης, ανέφερε ότι η Βουλή μπορεί να αποφασίζει στη βάση της πλειοψηφίας, προσθέτοντας ότι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου είχε κάθε δικαίωμα να προσφύγει στον ΟΑΣΕ.

Ανέφερε ακόμη ότι πουθενά στη γνωμάτευση του ΟΑΣΕ δεν αναφέρεται κατάργηση του νόμου, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο ΟΑΣΕ εισηγείται συγκεκριμένα πράγματα. «Θα συζητήσουμε τις εισηγήσεις του ΟΑΣΕ», σημείωσε.

Απευθυνόμενος προς τους Βουλευτές του ΑΚΕΛ, ανέφερε ότι «η πολιτεία δεν πουλά εκδούλευση σε κανένα καθεστώς, τουλάχιστον όχι μετά την Κυβέρνηση Χριστόφια, η οποία έδωσε εκδούλευση στον Άσαντ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 13 άνθρωποι».

Παίρνοντας τον λόγο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Μάριος Χαρτσιώτης, διερωτήθηκε αν ορισμένοι έχουν αντιληφθεί τη φιλοσοφία του νόμου. «Δεν υπάρχει το ρήμα ‘’απαγορεύεται’’ στον νόμο. Από πού πηγάζει η απαγόρευση;», διερωτήθηκε. Οι αρχές δεν έχουν το δικαίωμα να απαγορεύσουν συγκεντρώσεις, σημείωσε, προσθέτοντας ότι «ο προαιρετικός χαρακτήρας του νομοθετήματος είναι πασιφανής». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η Αστυνομία μπορεί να κάνει κάποιες συστάσεις για καλύτερη διεξαγωγή των συγκεντρώσεων, προσθέτοντας ότι δεν επιβάλλεται καμία τιμωρία σε διοργανωτή συγκέντρωσης.

Εν συνεχεία, ο κ. Χαρτσιώτης είπε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης μελέτησε τη γνωμάτευση του ΟΑΣΕ, σημειώνοντας ότι εγείρονται θέματα που θα μελετήσει το Υπουργείο και χρήζουν τροποποίησης. «Οι εισηγήσεις του ΟΑΣΕ δεν αλλοιώνουν τη φιλοσοφία της νομοθεσίας», τόνισε, προσθέτοντας ότι «θα προχωρήσουμε σε όποιες τροποποιήσεις απαιτούνται». Ακόμη, εξέφρασε προθυμία για συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ακόμη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε σε όσα ισχύουν σε ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Βρετανία), επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι η πιο αυστηρή στο συγκεκριμένο θέμα.

«Η πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ για κατάργηση του νόμου σημαίνει την επιστροφή του προηγούμενου νόμου που είχε θεσπιστεί επί Αγγλοκρατίας», είπε, σημειώνοντας ότι ο ΟΑΣΕ δεν απαιτεί κατάργηση του νόμου.

«Δύο βουλευτές του ίδιου χώρου καταθέτουν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες προτάσεις νόμου. Μήπως έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο; Πρέπει το ΑΚΕΛ να αποφασίσει τι επιθυμεί», ανέφερε.

Απαντώντας στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, είπε πως «το μόνο σίγουρο είναι ότι ο νόμος είναι προβληματικός».

Απαντώντας στον κ. Κουκουμά, ο Μάριος Χαρτσιώτης, ανέφερε ότι «επιθυμείτε επιστροφή του παλιού νόμου». «Το ΑΚΕΛ δεν σεβάστηκε την πλειοψηφία που υπερψήφισε τον νόμο πριν από 2 μήνες», είπε.

Σημείωσε ακόμη ότι η Κυβέρνηση απέδειξε έμπρακτα ότι σέβεται τις εισηγήσεις διεθνών φορέων, προσθέτοντας ότι η εκτελεστική εξουσία θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τις εισηγήσεις του ΟΑΣΕ.

Απαντώντας στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Κουκουμάς, ανέφερε πως «ομολογείτε ότι αποτύχατε στην εφαρμογή του νόμου».

Από την πλευρά της, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ανέφερε ότι η ίδια θα ερμήνευε διαφορετικά τη θέση που εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, προσθέτοντας ότι τον πιστώνει με βούληση για συνεργασία.

Παίρνοντας τον λόγο, η Φωτεινή Τσιρίδου ανέφερε ότι «οι Βουλευτές του ΑΚΕΛ ήρθαν αντιδημοκρατικά και δικτατορικά να καταθέσουν την πρόταση», με αποτέλεσμα να αντιδράσει ο Γιώργος Κουκουμάς.

Απευθυνόμενη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, η Αλεξάνδρα Ατταλίδου ανέφερε ότι υπεράνω του Συντάγματος είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τονίζοντας ότι «πρέπει να είμαστε συμβατοί με τη διεθνή έννομη τάξη».

Απαντώντας στην κ. Ατταλίδου, ο Ονούφριος Κουλλά ανέφερε ότι «μέχρι να ληφθεί η απόφαση, πρέπει να σεβαστείτε την πλειοψηφία».

Στην τοποθέτησή του, ο Υπαρχηγός της Αστυνομίας, Πανίκος Σταύρου, εξέφρασε τον σεβασμό της Αστυνομίας στις εισηγήσεις του ΟΑΣΕ. Απαντώντας σε αναφορά του Γιώργου Κουκουμά ότι η Αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει τη διαδήλωση έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Σταύρου είπε ότι δεν έγινε τέτοια προσπάθεια.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι η Νομική Υπηρεσία είναι στη διάθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Βουλής για βελτίωση του νόμου.

Η Επίτροπος Νομοθεσίας, Λουΐζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου, ανέφερε ότι υπάρχουν μικρά σημεία στον νόμο, τα οποία μπορούν να τροποποιηθούν.

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Μιχάλης Βορκάς, χαιρέτισε την κατάργηση του αποικιοκρατικού νόμου. Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι ο νόμος που έχει ψηφιστεί χρειάζεται βελτίωση και εκσυγχρονισμό, αλλά όχι κατάργηση, χωρίς να γίνουν εκπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα.

Η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Μαρία Μανώλη Χριστοφίδου, ανέφερε ότι είναι στη διάθεση της Βουλής για αποτελεσματική συνεργασία.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης, είπε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης ακολουθεί ως επί το πλείστον τις συστάσεις των διεθνών οργανισμών. «Προηγείται το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ακολουθεί το Σύνταγμα, οι διεθνείς συμβάσεις και τέλος οι νόμοι που ψηφίζει η Βουλή», εξήγησε.

Ακόμη, σημείωσε ότι υπάρχουν προβλήματα στη διατύπωση του νόμου, προσθέτοντας ότι οι αστυνομικοί δεν μπορούν να γνωρίζουν τη νομολογία. Η εγκύκλιος για εφαρμογή του νόμου από την Αστυνομία πρέπει να είναι όσο πιο σαφής γίνεται, χωρίς να αφήνει περιθώρια για αυθαίρετες παρερμηνείες, τόνισε, εκφράζοντας ικανοποίηση για την προθυμία των εμπλεκομένων φορέων για αλλαγές στον νόμο.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Νίκος Τριμικλινιώτης, αναφερόμενος στη διαδήλωση έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, είπε ότι η Αστυνομία δεν εφάρμοσε τον νόμο, σημειώνοντας πως η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι διαλύει τη διαδήλωση.

Ακόμη, είπε ότι ο νόμος είναι ασαφής και ιδιαίτερα προβληματικός. «Υπάρχει μια προβληματική προσέγγιση. Παίρνουμε τις ακραίες περιπτώσεις περιστολής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αντί να παίρνουμε παράδειγμα από τις διεθνείς καλές πρακτικές», τόνισε.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου, Λευτέρης Κυριάκου, είπε ότι είναι θετικά τα αποτελέσματα της εφαρμογής του νόμου, μέχρι τη διαδήλωση έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Υπάρχει εγκύκλιος για εφαρμογή του νόμου, την οποία συνέταξε το Νομικό Τμήμα της Αστυνομίας, ανέφερε, προσθέτοντας ότι με τη νομοθεσία περιορίζεται η κατάχρηση εξουσίας και το ενδεχόμενο της εκ των υστέρων επίρριψης ευθυνών. «Αν υπάρχουν ασάφειες, να διευκρινιστούν», σημείωσε, εκφράζοντας την αντίθεσή του με την κατάργηση της νομοθεσίας.

Ο Πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος «ΙΣΟΤΗΤΑ», Νίκος Λοϊζίδης, σημείωσε ότι οι αστυνομικοί είναι εργαζόμενοι και ότι δεν είναι σωστό να αφήνονται υπονοούμενα. Πρόσθεσε ότι ορθά ζήτησε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου τη γνωμάτευση του ΟΑΣΕ. Ανέφερε ότι συμφωνεί με 2 αλλαγές που προτείνει ο ΟΑΣΕ, λέγοντας ότι «είμαστε ανοιχτοί σε εισηγήσεις».

Στο τέλος της συνεδρίας, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ανέφερε ότι κρατά τη βούληση του Υπουργού Δικαιοσύνης για αλλαγές στον νόμο. Ο στόχος μας είναι να είμαστε συμβατοί με τις διεθνείς συμβάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εξέφρασε λύπη για την τοποθέτηση του Ονούφριου Κουλλά.

Η Φωτεινή Τσιρίδου ανέφερε ότι «ως Επιτροπή θα μελετήσουμε διεξοδικά τις όποιες εισηγήσεις».

Απαντώντας στον Νίκο Λοϊζίδη, ο Γιώργος Κουκουμάς είπε ότι «η κριτική μας αφορά αυτούς που δίνουν εντολές στους αστυνομικούς». «Ο νόμος είναι τόσο προβληματικός που πρέπει να συζητηθεί εξ υπαρχής», υπογράμμισε.

Απαντώντας στον Νίκο Λοϊζίδη, η Αλεξάνδρα Ατταλίδου ανέφερε ότι η επίκριση δεν είναι για τους εργαζόμενους αστυνομικούς, αλλά για όσους λαμβάνουν αποφάσεις. «Το πρόβλημα είναι πώς χειρίζεται η εκάστοτε ηγεσία τις διαδηλώσεις. Έχουμε δει πράματα και θάματα», συμπλήρωσε.

Δηλώσεις μετά τη συνεδρία

Μιλώντας μετά το τέλος της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Μάριος Χαρτσιώτης, είπε ότι ο νόμος περί συγκεντρώσεων και παρελάσεων «έχει χαρακτηριστεί από συγκεκριμένες ομάδες ως τρομονόμος, ως ένας νόμος που προάγει τη φίμωση, την αυθαιρεσία και γενικότερα ότι δημιουργεί κάποιας μορφής αυταρχισμό», προσθέτοντας ότι αυτό δεν ισχύει. Όπως εξήγησε, ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα γραπτής ειδοποίησης προς τις αρχές, εάν και εφόσον θα ήθελε ένας διοργανωτής η συγκεκριμένη εκδήλωση να διεξαχθεί στο πλαίσιο του νόμου και της ευταξίας.

«Το τελευταίο διάστημα το εργοστάσιο της παραπληροφόρησης και το εργοστάσιο του λαϊκισμού φαίνεται ότι ενόψει εκλογών αυξάνει κατά πολύ την παραγωγή του», πρόσθεσε. «Η Κυβέρνηση αυτή λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν τις εισηγήσεις, γι’ αυτό και προχωρά με αμετάθετους στόχους για ριζικές μεταρρυθμίσεις με βάση τέτοιες εισηγήσεις ευρωπαϊκών θεσμών που δεν τόλμησε μέχρι σήμερα καμία προηγούμενη κυβέρνηση να πράξει», επεσήμανε.

Απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση για τα όσα διαδραματίστηκαν στη διαδήλωση έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Χαρτσιώτης είπε ότι «έχουμε ενώπιόν μας την ανακοίνωση της Αστυνομίας, η οποία έχει εκδοθεί και περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τα γεγονότα όπως έχουν εξελιχθεί».

«Υπάρχουν άλλωστε και τα γνωστά βίντεο και άλλες μαρτυρίες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «σήμερα, για πρώτη φορά ακούσαμε ότι στη συγκεκριμένη συγκέντρωση υπήρχαν και ηγετικά στελέχη του ΑΚΕΛ, ομολόγησε ο κ. Κουκουμάς ότι ήταν και ο ίδιος σε αυτή τη συγκέντρωση για μεγάλο χρονικό διάστημα».

«Η κοινή λογική λέει ότι σε μία τέτοια συγκέντρωση, η οποία έγινε χωρίς να δοθεί ειδοποίηση, το να είσαι στο οδόστρωμα μιας κεντρικής λεωφόρου από τη στιγμή που δεν έγιναν οι κατάλληλες διευθετήσεις από την Αστυνομία για την τροχαία, εκτός του ότι είναι κίνδυνος για τα ίδια τα άτομα, ενδεχομένως να προκαλούνται και άλλοι κίνδυνοι για διερχόμενα επείγοντα περιστατικά κ.λπ.», σημείωσε.

«Τα άτομα αυτά, κατά τη γνώμη μας, έπρεπε να ήταν στο πεζοδρόμιο και δεν έπρεπε να περιμένουν καν συστάσεις ή εισηγήσεις από την Αστυνομία για το πού έπρεπε να σταθούν», συμπλήρωσε.

Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, δήλωσε ότι «πρέπει να γίνουν αλλαγές (στον νόμο), πρέπει να εργαστούμε όλοι από κοινού για να γίνουν αυτές οι αλλαγές και έτσι θα προχωρήσουμε».

«Όταν γίνονται λάθη που μας εκθέτουν και πλήττουν τις δημοκρατικές αξίες θα πρέπει να αναγνωρίζονται και προς όφελος του πολίτη να εργαζόμαστε συλλογικά προκειμένου αυτές οι αλλαγές να γίνονται, να εφαρμόζονται και να προστατεύουμε τους θεσμούς του κράτους μας», τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση, είπε ότι «το ΑΚΕΛ έχει μία συγκεκριμένη θέση και έχει κάθε δικαίωμα να έχει αυτή τη θέση», προσθέτοντας ότι η ίδια επιλέγει να πορεύεται με τον ΟΑΣΕ.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, ανέφερε ότι «αυτός ο νόμος πρέπει να αποτελέσει παρελθόν και πρέπει να έχουμε μία νομοθεσία, η οποία να σέβεται το Σύνταγμα και να προασπίζει τις δημοκρατικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών».

Πολλά σημεία του σημείου, είπε, «είναι με τόση ασάφεια διατυπωμένα που θα επαφίεται στην Αστυνομία ή στην Κυβέρνηση εκεί που θέλει να τα εφαρμόσει και εκεί που θέλει να μην τα εφαρμόσει». «Τούτο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, διότι ανοίγει το περιθώριο και για καταχρήσεις», επεσήμανε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Σενέκης, είπε ότι «ως Δημοκρατικό Κόμμα, δηλώνουμε έτοιμοι να συζητήσουμε τις εισηγήσεις του ΟΑΣΕ στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ως την αρμόδια επιτροπή, ώστε να διασφαλίσουμε τη συμβατότητα του νομικού κειμένου με τους διεθνείς οργανισμούς, αλλά ταυτόχρονα και την ανάγκη διασφάλισης ενός αυξημένου πλαισίου προστασίας διοργάνωσης τέτοιων συγκεντρώσεων».

«Αν καταργηθεί ο νόμος, επιστρέφουμε στο προηγούμενο καθεστώς όπου ενεργοποιούνται οι απαρχαιωμένες διατάξεις του ποινικού κώδικα», τόνισε. «Το οξύμωρο είναι ότι το ΑΚΕΛ επικαλείται τη γνώμη του ΟΑΣΕ, η οποία δεν αναφέρει πουθενά την κατάργηση των νόμου, αλλά εισηγείται κάποιες διορθωτικές αλλαγές», πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, δήλωσε ότι «ως Δημοκρατική Παράταξη είμαστε υπέρ της εφαρμογής των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δώσουμε εκείνα τα συγκεκριμένα εργαλεία στην Αστυνομία για να μπορεί να διασφαλίζει και να εφαρμόζει την τάξη και την ασφάλεια και την ευνομία στον τόπο της (συγκέντρωσης)».

«Σε αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε εποικοδομητικά και θετικά για την εκπόνηση ή τις αλλαγές του νέου νομοσχεδίου», σημείωσε.

Η ανεξάρτητη Βουλευτής, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, ανέφερε ότι «η Κύπρος δεν χρειάζεται νόμους που επιβάλλουν τη σιωπή, χρειάζεται περισσότερη δημοκρατία, χρειάζεται περισσότερη ελευθερία, χρειάζεται περισσότερη συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία». «Η φωνή των πολιτών δεν θα φιμωθεί, θα ακουστεί πιο δυνατά από ποτέ», υπογράμμισε.

«Θεωρώ αδιανόητο να περνά τέτοιος νόμος και να νομίζουμε ότι δεν πειράζει. Στα χέρια μιας αυταρχικής κυβέρνησης αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε από εμάς μπορεί να καταλήξει στη φυλακή ή να φιμωθεί για πάντα ή να επιλέξει τον ιδιωτικό βίο και να μην εκφράζεται δημόσια. Αυτό το πράγμα σημαίνει υπόσκαψη της δημοκρατίας και είναι αυτό που πρέπει να έχουμε όλοι υπ’ όψιν μας», κατέληξε.



Πηγή: ΚΥΠΕ