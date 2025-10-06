Τις επόμενες μέρες οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας θα έχουν συναντήσεις με τις συντεχνίες των εργαζομένων και των εργοδοτών για το θέμα της ΑΤΑ είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του προσερχόμενος σε εκδήλωση του Ομίλου Φωτιάδη, και ερωτηθείς για το θέμα της ΑΤΑ και για τη σύσκεψη που είχε σήμερα με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είμαστε στο τελικό στάδιο, θεωρούμε ότι υπάρχουν τα δεδομένα για να καταλήξουμε και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει κοινή συνάντηση, οι δύο Υπουργοί χωριστά με τους κοινωνικούς εταίρους, με στόχο να προχωρήσουμε και στην κοινή συνάντηση, έτσι ώστε να υπάρξει κατάληξη. Θεωρώ ότι υπάρχει υποδομή για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα».



Ερωτηθείς πότε θα γίνουν αυτές οι συναντήσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «άμεσα, αυτή τη βδομάδα, τις επόμενες μέρες».

Σε ερώτηση αν η Κυβέρνηση προτίθεται να αλλάξει τη θέση της, προκειμένου να υπάρξει αποτέλεσμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «να αναμένουμε να ενημερώσουμε, αντιλαμβάνεστε ότι διαδραματίζουμε ένα συμβιβαστικό ρόλο στη συμφωνία που πρέπει να υπάρξει ανάμεσα στις συντεχνίες και τους εργοδότες. Αναλαμβάνουμε αυτό τον ρόλο μας και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μετά τις διαβουλεύσεις που έγιναν, στη βάση των όσων συζητήθηκαν, κάναμε σήμερα μια διεξοδική συζήτηση, καταλήξαμε σε ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο θα συζητήσουμε και με τους εργοδότες και με τις συντεχνίες τους οποίους προσεγγίζουμε ως συνεργάτες, με την ελπίδα, με την αισιοδοξία, από δικής μας πλευράς θεωρούμε ότι υπάρχει η υποδομή, για να έχουμε μια θετική κατάληξη».

Κληθείς να πει κατά πόσο είχε επικοινωνία με τις συντεχνίες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «όχι, δεν είχαν επικοινωνία με κανέναν. Έγινε η συνάντηση, οι δύο Υπουργοί θα μιλήσουν και με τις δύο πλευρές, και με τις συντεχνίες και με τους εργοδότες, και ελπίζω να έχουμε θετικό αποτέλεσμα».