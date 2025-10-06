Θλίψη για τον θάνατο της θυγατέρας του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γλαύκου Κληρίδη, Καίτης Κληρίδου εκφράζουν πολιτικά κόμματα με ανακοινώσεις τους.

Το ΑΚΕΛ εκφράζοντας βαθιά θλίψη για τον θάνατο της Καίτης Κληρίδου αναφέρει ότι η εκλιπούσα "υπήρξε μια ενεργή και σοβαρή πολιτική φωνή με έντονη κοινωνική και πολιτική δράση για την κοινωνία και για τον τόπο μας".

Προσθέτει ότι "ιδιαίτερη ήταν η ενασχόληση της με το κυπριακό πρόβλημα και την επίλυσή του, ενώ σημαντική ήταν και η δράση της για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και για θέματα που αφορούσαν στον ορθολογισμό στην πολιτική τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας".

Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους της Καίτης Κληρίδου.



Με βαθιά θλίψη το Δημοκρατικό Κόμμα αποχαιρετά την Καίτη Κληρίδου αναφέροντας ότι ήταν "μια γυναίκα με έντονο αποτύπωμα στην πολιτική, στην κοινωνία και στη δημόσια ζωή του τόπου μας".

Συνεχίζει λέγοντας ότι "πορεύτηκε με ήθος, αξιοπρέπεια και ανιδιοτελή προσήλωση στις αρχές της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού ενώ η δράση της υπήρξε πολυδιάστατη, από τον χώρο της πολιτικής και της κοινωνικής προσφοράς, μέχρι τη διαρκή της μέριμνα για τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών και των ευάλωτων ομάδων".

Οπως αναφέρει το ΔΗΚΟ, "αγωνίστρια της ζωής και του καθήκοντος, υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με συνέπεια, πίστη στις δημοκρατικές αξίες και βαθύ σεβασμό στον άνθρωπο και η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και μια παρακαταθήκη ήθους και κοινωνικής ευαισθησίας".

"Το ΔΗΚΟ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της. "Αιωνία η μνήμη της" καταλήγει το κόμμα.

Η Δημοκρατική Παράταξη αποχαιρετά την Καίτη Κληρίδου "με βαθιά συγκίνηση και θλίψη" χαρακτηρίζοντάς την "μια γυναίκα με ήθος, ευγένεια και διακριτική αλλά ουσιαστική παρουσία στον δημόσιο βίο της Κύπρου".

Αναφέρει ότι ως πρώην βουλευτής του ΔΗΣΥ, υπηρέτησε με συνέπεια τις αρχές της δημοκρατίας και της προσφοράς ΚΑΙ υπήρξε άξια συνεχιστής μιας σπουδαίας πολιτικής και ηθικής παρακαταθήκης του πατέρα της, Γλαύκου Κληρίδη.

Η ΔΗΠΑ εκφράζει "ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της, στον ΔΗΣΥ και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

"Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει, αιωνία η μνήμη της", καταλήγει η ΔΗΠΑ.

Στη δική της ανακοίνωση η ΕΔΕΚ εκφράζει με τη σειρά της "θερμά συλλυπητήρια για το θάνατο της Καίτης Κληρίδου".

Ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασίου, τα στελέχη και τα μέλη της ΕΔΕΚ εκφράζουν και τη θλίψη τους για το θάνατο της Καίτης Κληρίδου, πρώην βουλευτού του ΔΗΣΥ και θυγατέρας του αείμνηστου πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γλαύκου Κληρίδη".

"Στην οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσας εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια" καταλήγει η ΕΔΕΚ.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζει τα συλλυπητήριά του για το θάνατο της πρώην βουλευτού του ΔΗΣΥ και θυγατέρας του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γλαύκου Κληρίδη, Καίτης Κληρίδη.

"Στην οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσας ειλικρινή συλλυπητήρια", αναφέρει.



