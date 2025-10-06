Τα επόμενα βήματα για την εντατικοποίηση της διαδικασίας με στόχο την κατάληξη σε συμφωνία σχετικά με τον θεσμό της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), καθορίστηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννη Παναγιώτου και του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού.

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ για το αποτέλεσμα της σύσκεψης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είπε ότι «αξιολογήθηκαν τα δεδομένα σχετικά με τον θεσμό της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής και καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα για την εντατικοποίηση της διαδικασίας, με στόχο την κατάληξη σε συμφωνία, η επίτευξη της οποίας κρίνεται ως εφικτή».

Προς αυτή την κατεύθυνση, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, «οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους εντός των αμέσως επόμενων ημερών».



Πηγή: ΚΥΠΕ