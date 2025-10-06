Με αφορμή το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης του «τριγώνου» Κύπρος-Ελλάδα-Ισραήλ γνωστό και ως GSI, το Κίνημα Οικολόγων - Συμμαχία Πολιτών εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.



Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό και φιλόδοξο εγχείρημα για την ενεργειακή ασφάλεια και τη στρατηγική αναβάθμιση της περιοχής. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα παρουσιάζεται εσφαλμένα στη δημόσια συζήτηση ως αντικείμενο διαφοράς μεταξύ της Ελληνικής και της Κυπριακής κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι στο έργο συμμετέχει ενεργά και ο ΑΔΜΗΕ, στον οποίο το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να διατηρεί την πλειοψηφία, χωρίς όμως να αγνοείται το γεγονός ότι το 49 % των μετοχών ελέγχεται από τρίτους ιδιώτες επενδυτές. Αυτό σημαίνει ότι οι όποιες αποφάσεις ή καθυστερήσεις δεν αποτελούν αποκλειστικά διακρατικό ζήτημα, αλλά σχετίζονται και με εταιρικά και επενδυτικά συμφέροντα που απαιτούν προσεκτικό χειρισμό.

Εάν πράγματι υπάρχουν διαφοροποιήσεις ή πιέσεις αναφορικά με το κόστος ή τη χρηματοδότηση του έργου, τότε ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος εκτροχιασμού ενός σχεδίου που ήδη χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό τεχνικής πολυπλοκότητας και σημαντικό οικονομικό βάρος.

Έργα τέτοιου μεγέθους και στρατηγικής σημασίας απαιτούν ξεκάθαρες συμφωνίες, πλήρη διαφάνεια και κοινή στρατηγική προσέγγιση. Διαφορετικά, είναι εύκολο να εξελιχθούν σε οικονομικές παγίδες, με αρνητικές συνέπειες για όλους τους εμπλεκόμενους.

Η Κυπριακή Δημοκρατία και, κατ’ επέκταση, ο Κύπριος φορολογούμενος πολίτης, δεν μπορούν να επωμιστούν εκ νέου το βάρος ενός έργου που δεν θα υλοποιηθεί ή θα μείνει ημιτελές.

Γι’ αυτόν τον λόγο, τώρα που το έργο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, είναι αναγκαίο, μακριά από δημόσιες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλεί να διευκρινιστούν όλες οι παράμετροι και να διασφαλιστεί ότι υπάρχει σαφής και κοινά αποδεκτό πλαίσιο συνεργασίας, ώστε το εγχείρημα να προχωρήσει με σταθερότητα και προοπτική. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή το πλαίσιο μετά τις συζητήσεις παραμένει ασαφές, η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να εξετάσει και το ενδεχόμενο αποδέσμευσής της από το έργο.

