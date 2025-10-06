Εξέχουσα προσωπικότητα της δημόσιας ζωής, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα του έργου της στην κυπριακή κοινωνία, χαρακτηρίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης την εκλιπούσα Καίτη Κληρίδου, η οποία απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών. Ο Πρόεδρος, εκφράζει βαθιά θλίψη για το γεγονός.

Σε γραπτή του δήλωση ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αναφέρει ότι «η Καίτη Κληρίδου, θυγατέρα του αείμνηστου Γλαύκου Κληρίδη, ενός εκ των σημαντικότερων πολιτικών ηγετών της Κυπριακής Δημοκρατίας, χάραξε τη δική της διακριτή πορεία και με πνεύμα προσφοράς και κοινωνικής ευαισθησίας, συνέβαλε ουσιαστικά τόσο μέσα από τη δράση της στην πολιτική ζωή όσο και μέσα από την πολυδιάστατη φιλανθρωπική της δραστηριότητα».

Προσθέτει ότι η εκλιπούσα «διετέλεσε δημοτική σύμβουλος και Βουλευτής, αφήνοντας πίσω της έργο που χαρακτηρίζεται από εργατικότητα και αυθεντική αγάπη για τον συνάνθρωπο».

Επίσης, «υπήρξε από τις πρώτες γυναίκες που διεκδίκησαν ενεργό ρόλο στην πολιτική, ανοίγοντας δρόμους με το παράδειγμά της», συνεχίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Αναφέρει, ακόμη, ότι «η παρουσία και η προσφορά της Καίτης Κληρίδου, θα παραμείνουν σημείο αναφοράς για όσους πιστεύουν στη δύναμη της κοινωνικής αλληλεγγύης και της δημόσιας ευθύνης».

«Εκ μέρους της Κυβέρνησης και εμού προσωπικά, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τους οικείους της», καταλήγει η γραπτή δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

