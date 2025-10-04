Κληθείς να σχολιάσει επικριτικές δηλώσεις του ΓΓ του ΑΚΕΛ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι απόλυτα σεβαστές οι απόψεις του ΓΓ του ΑΚΕΛ, αλλά ασκείται κριτική σε αυτή την Κυβέρνηση από το ΑΚΕΛ σε σχέση με τη Γάζα και έχουμε τον ΓΓ των ΗΕ, τη διεθνή κοινότητα, την ΕΕ να ευχαριστεί την Κυπριακή Δημοκρατία που είναι η πρώτη που ξεκίνησε την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα και συνεχίζει αυτή την αποστολή. Πρόσφατα ήμουν στη Νέα Υόρκη, συναντήθηκα με τον ΓΓ των ΗΕ, ο οποίος ξεκίνησε τη συζήτηση με ευχαριστίες για τη συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη UNOPS για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Άρα, από κει και πέρα, θεωρώ ότι τέτοια θέματα πρέπει να μείνουν έξω από την προεκλογική εκστρατεία. Πλησιάζουν Βουλευτικές Εκλογές, θα ακούμε πολλά. Η εκτελεστική εξουσία, η Κυβέρνηση δεν συμμετέχει με κανένα τρόπο στις Βουλευτικές Εκλογές, είναι απόλυτο δικαίωμα των πολιτικών κομμάτων να εκφράζουν τις απόψεις τους, αλλά δεν θα εμπλακούμε στην προεκλογική εκστρατεία».

Διαβάστε επίσης: Δεν έχει αναλάβει κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία για ΑΤΑ, λέει ο ΠτΔ