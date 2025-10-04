Δεν έχει αναλάβει κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία για το θέμα της ΑΤΑ, δήλωσε το Σάββατο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι ενημερώνεται από τον Υπουργό Εργασίας για τις διεργασίες.

Την Δευτέρα θα έχει συνάντηση με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας για το θέμα, είπε.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο κατά την άφιξή του στο 9ο Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού στην Λόφου για την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει για το θέμα της ΑΤΑ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε, «δεν έχω αναλάβει κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία». «Ενημερώνομαι από τον Υπουργό Εργασίας για τις διεργασίες», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι τη Δευτέρα θα έχει κοινή συνάντηση με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, «(για) να ανταλλάξουμε απόψεις, και ευελπιστώ το συντομότερο δυνατόν να υπάρξει κατάληξη».

Σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι κάποιοι θεωρούν ότι ίσως να μην είναι ικανοποιημένος από τους χειρισμούς του Υπουργού Εργασίας και γι' αυτό κάνει αυτή την παρέμβαση, είπε, «όχι. Οι Υπουργοί λειτουργούν εκ μέρους του Πρόεδρου της Δημοκρατίας». «Είμαι σε συνεχή διαβούλευση, ενδιαφέρομαι και φυσικά θα συναντήσω τους Υπουργούς για να δω πώς προχωρούμε έτσι ώστε να υπάρξει κατάληξη το συντομότερο δυνατόν», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ