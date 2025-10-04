Με τον Υπουργό Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών του Μπαχρέιν Δρ Abdulla bin Ahmed Al Khalifa θα συναντηθεί την Κυριακή στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) στη Λάρνακα ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου, αναφέρεται ότι στόχος της συνάντησης είναι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων των δύο κρατών, η διερεύνηση συνεργασίας σε τομείς όπως η αεροπορική διασύνδεση και ο κατασκευαστικός κλάδος, αλλά και η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και διάσωσης.

Μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός Μεταφορών και Τηλεπικοινωνίων του Μπαχρέιν θα ενημερωθεί από τον Διοικητή και το Επιτελείο του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) για τον τρόπο λειτουργίας του και το πρόγραμμα εκπαίδευσης λειτουργών του Μπαχρέιν στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο του ΚΣΕΔ.

Πηγή: ΚΥΠΕ