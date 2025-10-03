Ένα από τα σκάφη που συμμετείχαν στον διεθνή στολίσκο για τη Γάζα ελλιμενίστηκε στη Λάρνακα, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη.

Σε ανάρτησή του στο Χ , το πρωί της Παρασκευής, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι οι κυπριακές αρχές εντόπισαν ότι ένα από τα σκάφη που συμμετείχαν στον διεθνή στολίσκο που κατέπλεε προς τη Λωρίδα της Γάζας επέλεξε να προσεγγίσει τα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μετά την είσοδό του στα κυπριακά χωρικά ύδατα, και κατόπιν επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές, το πλήρωμα υπέβαλε τελικά αίτημα για ελλιμενισμό στο Λιμάνι Λάρνακας, επικαλούμενο ανάγκη ανεφοδιασμού και ανθρωπιστικών λόγων, σημείωσε ο Εκπρόσωπος.

"Η Κυπριακή Δημοκρατία αντέδρασε άμεσα και υπεύθυνα, θέτοντας σε εφαρμογή τα σχετικά πρωτόκολλα ακολουθώντας τις νενομισμένες διαδικασίες που ισχύουν βάσει της συναφούς νομοθεσίας και κανονισμών. Κατά τη διαδικασία του ελλιμενισμού έγινε αναφορά για 2 επιβαίνοντες με χρόνια προβλήματα υγείας. Ως εκ τούτου επισπεύστηκε ο ελλιμενισμός του σκάφους, ώστε να παρασχεθεί η αναγκαία φροντίδα", ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι στο πλοίο βρίσκονταν 21 επιβαίνοντες, πολίτες διαφόρων κρατών, περιλαμβανομένων κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους ταυτοποίησης και εγγράφων και ασφαλείας, ενώ για προληπτικούς λόγους κλήθηκε ασθενοφόρο. Κατά τις εξετάσεις που έγιναν από νοσηλευτές δεν κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή σε νοσοκομείο, σημείωσε.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι αρχές της Δημοκρατίας φρόντισαν για την κάλυψη των βασικών αναγκών των επιβαινόντων, ενώ παρέχεται και η απαραίτητη συνδρομή σε ζητήματα προξενικού χαρακτήρα και σε τυχόν αιτήματα υπηκόων τρίτων χωρών.

"Η Κυπριακή Δημοκρατία έδρασε από την πρώτη στιγμή με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τον σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, εφαρμόζοντας με συνέπεια τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την Εθνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία", κατέληξε ο Εκπρόσωπος.

