Την Τρίτη θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό σε σχέση με τις κατανομές εδρών ανά Επαρχία, βάσει των αιτήσεων εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους που κατατέθηκαν μέχρι σήμερα.

Αφού γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων, αφαιρεθούν από τις λίστες οι αποθανώντες και επικαιροποιηθούν τα στοιχεία μεταφοράς εκλογικών δικαιωμάτων - οι κατάλογοι θα δημοσιευθούν και θα δοθεί ένα δεκαήμερο για ενστάσεις.

Οι εγγραφές στους εκλογικούς καταλόγους θα συνεχιστούν μέχρι την 2α Απριλίου.

Με τα έως τώρα δεδομένα, φαίνεται ότι θα κλειδώσει η μετακίνηση μιας έδρας από την Επαρχία Λευκωσίας (η οποία μένει με 19 έδρες) στην Επαρχία Πάφου (η οποία αυξάνει τις έδρες της στις 5).

Αν και απομακρυσμένο, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να χάσει την έδρα η Επαρχία Λεμεσού.

Σε κάθε περίπτωση, τον τελευταίο λόγο έχει η Βουλή, αφού για τη μετακίνηση έδρας χρειάζεται τροποποίηση του νόμου.

Τα κόμματα πάντως προσεγγίζουν το ενδεχόμενο ως δεδομένο.

Ο αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, σημείωσε ότι «αυτές οι εκλογές για εμάς στον ΔΗΣΥ είναι κινούμενη άμμος, με την έννοια ότι υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες, πολλά πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπόψιν».

Από πλευράς ΔΗΚΟ, ο βουλευτής, Χρύσης Παντελίδης, ανέφερε ότι «το δίλημμα δεν θα είναι μόνο με την α πολιτική ή την β πολιτική. Το δίλημμα θα είναι και πιο ουσιαστικό σε σχέση με τη σοβαρότητα και τη φαιδρότητα».

Το ΔΗΚΟ δεν βιάζεται να κλειδώσει τα ψηφοδέλτια του, αφήνοντας όλες τις επιλογές του στο τραπέζι - εν μέσω διαβουλεύσεων και με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Ο Στέφανος Στεφάνου δηλώνει πάντως πως ο κύκλος της συζήτησης της βουλευτού των Νέων Δυνάμεων με το ΑΚΕΛ δεν έχει ακόμη κλείσει. «Εμείς δεν είμαστε όμως στη λογική αυτή, να καθόμαστε κλούβα και να περιμένουμε πως θα ενισχύσουμε το ψηφοδέλτιο μας από μεταγραφές ποδοσφαιρικού τύπου».

Στο παρασκήνιο συνεχίζουν τις διεργασίες για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις.