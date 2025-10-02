Στις επαφές που πραγματοποιεί στο περιθώριο της Άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στην Κοπεγχάγη, αναφέρθηκε εκτενώς σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του προσερχόμενος στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στην Κοπεγχάγη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «είχαμε χθες μια πολύ ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συζήτηση, ξεκινώντας από τα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας. Έγινε σημαντική δουλειά από τις προηγούμενες Προεδρίες, τόσο την πολωνική όσο και από την προεδρία της Δανίας.

Θεσμικά, ως Κυπριακή Δημοκρατία θα προωθήσουμε ακόμη περισσότερο το θέμα. Είναι σημαντικό ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ξεφύγει από τις συζητήσεις και έχουμε προχωρήσει με συγκεκριμένες ενέργειες. Πρόκειται για προτεραιότητα και της δικής μας Προεδρίας. Άρα, θεσμικά, επαναλαμβάνω, θα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τώρα, σε εθνικό επίπεδο, ο στόχος της ενίσχυσης της άμυνας και της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι βασική προτεραιότητα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο η χώρα μας θα αξιοποιήσει τόσο το εργαλείο του SAFE, που έχει καθοριστεί ένα ποσό που ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ για την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και άλλες συνεργασίες που έχουμε με στρατηγικούς εταίρους, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ταυτόχρονα, μέσα στο πλαίσιο αυτό, θα εργαστούμε για να ενισχύσουμε και την πολύ καλή, υποσχόμενη κυπριακή αμυντική βιομηχανία, που έχει τεράστιες προοπτικές συνεργασίας τόσο με κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με χώρες της περιοχής. Και ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που έχουμε αποφασίσει ότι και οι αγορές εξοπλιστικών προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να προϋποθέτουν συμμετοχή κυπριακών αμυντικών βιομηχανιών σε ένα ποσοστό τουλάχιστον του 15%.

Από εκεί και πέρα, στις συζητήσεις, ως Κυπριακή Δημοκρατία θέσαμε τρία θέματα για τα οποία υπάρχει γενική συναντίληψη ανάμεσα στα κράτη μέλη.

Πρώτον, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο εργαλείο του SAFE, να επωφεληθούν από τους χρηματοδοτικούς πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες, οι οποίες παραβιάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το δεύτερο, είναι η συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο ως Κυπριακή Δημοκρατία υποστηρίζουμε, χωρίς όμως να υπάρχουν οι οποιοιδήποτε περιορισμοί για τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το τρίτο είναι η ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια οπτική 360 μοιρών. Δηλαδή, ναι, τα θέματα της Ουκρανίας είναι ιδιαίτερα σημαντικά, αλλά την ίδια στιγμή ως Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας ειδικότερα, θα πρέπει να είμαστε πρωταγωνιστές και σε άλλες περιοχές, κάνοντας συγκεκριμένη αναφορά στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, αλλά και στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενίσχυση τόσο της αεροπορικής Βάσης ΄Ανδρέας Παπανδρέου’ όσο και της ναυτικής Βάσης στο Μαρί.

Μάλιστα να αναφέρω ότι σε σχέση με τη Ναυτική Βάση στο Μαρί είχαμε και σχετική συζήτηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία βρισκόταν στην Κύπρο τις τελευταίες ημέρες. Και είναι θετικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει πλέον συμπεριλάβει στα θέματα στα οποία είναι έτοιμη να ενισχύσει οικονομικά θέματα που άπτονται της άμυνας και της ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είχα χθες επίσης την ευκαιρία να συζητήσω με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Συζητήσαμε ευρύτερα τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Ζήτησε να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Συζητήσαμε το θέμα της συμμετοχής κρατών μελών του ΝΑΤΟ στο εργαλείο SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επανέλαβα την κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι κράτη μέλη του ΝΑΤΟ τα οποία παραβιάζουν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα των κρατών μελών, δεν μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να επωφεληθούν από το συγκεκριμένο εργαλείο και πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την Τουρκία, εναπόκειται στην Τουρκία, αν θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το πολύ σημαντικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προϋπόθεση είναι να υπάρξουν θετικές συγκεκριμένες εξελίξεις στο Κυπριακό. Και εναπόκεινται στην Τουρκία τα επόμενα βήματα.

Σήμερα, στο πλαίσιο της Προεδρίας μας, θα έχουμε συναντήσεις με αρχηγούς Κυβερνήσεων, συγκεκριμένα της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και άλλων κρατών, που έχουν ζητήσει ενόψει της Προεδρίας μας να έχουμε συναντήσεις και να δούμε πώς κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα προωθήσουμε θέματα που άπτονται των σχέσεών τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση».



