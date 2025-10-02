O Πρόεδρος της Δημοκρατίας έλαβε συγχαρητήρια μηνύματα από αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων με την ευκαιρία της 65ης επετείου της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης έλαβε συγχαρητήρια μηνύματα από πλειάδα αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων με την ευκαιρία της επετείου της ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ανάμεσα σε άλλους, συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν ο ΓΓ των ΗΕ κ. Αντόνιο Γκουτέρες, ο Βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β΄, ο Σουλτάνος του Ομάν Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχίαν, ο Πρόεδρος της Λιθουανίας κ. Γκιτάνας Ναουσέντα, ο Πρόεδρος της Λετονίας κ. Έντγκαρς Ρίνκεβιτς, ο Πρόεδρος του Καζακστάν κ. Κασίμ Τζομάρτ Τοκαγιέβ, η Πρωθυπουργός ης Λιθουανίας κα Ίνγκα Ρουγκνιέν, ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας κ. Νίκολ Πασινιάν, ο Πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου κ. Μιλότζκο Σπάτζιτς και η Πρωθυπουργός της Λετονίας κα Έβικα Σλίνα.

