Ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, ισχυρίστηκε πως οι δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, μετά την παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου, στη Λευκωσία αποτελούν "ένδειξη της πολιτικής κυριαρχίας και επιβολής που ακολουθεί εδώ και καιρό η ελληνοκυπριακή πλευρά", κατά την έκφρασή του.

Σε ανακοίνωση από το «εκλογικό» του γραφείο αναφέρεται πως ο κ. Τατάρ δήλωσε ότι τα λόγια του Προέδρου Χριστοδουλίδη συνιστούν «ανοιχτή διακήρυξη μιας νοοτροπίας που δεν έχει αλλάξει εδώ και χρόνια».

Ειδικότερα ο κ. Τατάρ υποστήριξε πως «το μόνο όραμά τους για το μέλλον είναι να υποδουλώσουν τον τουρκοκυπριακό λαό και να μας επιβάλουν με τη βία τους μαξιμαλιστικούς στόχους τους. Η συμμετοχή ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών σε εκδηλώσεις, το γεγονός ότι ενώ μιλούν για ειρήνη επιδεικνύουν τα νέα τους όπλα εναντίον του λαού μας, είναι η σαφέστερη έκφραση αυτής της νοοτροπίας», πρόσθεσε.

Ο κ. Τατάρ είπε ότι η πορεία της τουρκοκυπριακής κοινότητας «χαράσσεται με το δικό της κράτος», προσθέτοντας ότι "αυτό το όραμα υποστηρίζεται από την Τουρκία". Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε σχετική πρόσφατη ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, την οποία χαρακτήρισε «την ισχυρότερη απάντηση στις ελληνοκυπριακές και ελληνικές απειλές», κατά την έκφρασή του.

Κατηγορώντας την ελληνοκυπριακή πλευρά για «προπαγάνδα», ο κ. Τατάρ ισχυρίστηκε ότι αυτή η νοοτροπία αποσκοπεί στην «παραγνώριση του τουρκοκυπριακού λαού και στην εγκατάλειψη του δικού του κράτους».

Ο κ. Τατάρ αναφέρθηκε στην υποστήριξη της Άγκυρας για λύση δύο κρατών, και σημείωσε ότι ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καλεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος.

Ακόμη υποστήριξε πως μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στο νησί μπορεί να οικοδομηθεί «μόνο πάνω στις συγκεκριμένες πραγματικότητες επί του πεδίου».

«Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την ύπαρξη δύο κρατών, δύο λαών και δύο δημοκρατιών στην Κύπρο. Αν αναγνωριστούν αυτές οι πραγματικότητες, το νησί μας θα γίνει νησί ειρήνης και ευημερίας», ισχυρίστηκε.

Πρόσθεσε πως αν η ελληνοκυπριακή πλευρά συνεχίσει με τους εξοπλισμούς και την «επιθετική πολιτική αποκλεισμού», θα γίνει «ό,τι χρειάζεται για την προστασία των δικαιωμάτων του λαού μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ