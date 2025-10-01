Την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου τιμούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί με αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δηλώσεις, με αναφορά και στην επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία που θα εκκινήσει σε ακριβώς τρεις μήνες από σήμερα.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, απηύθυνε θερμούς χαιρετισμούς στον κυπριακό λαό με αφορμή την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου. Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Κόστα σημείωσε: «Θερμοί χαιρετισμοί στον λαό της Κύπρου για την Ημέρα Ανεξαρτησίας, καθώς γιορτάζετε την ελευθερία και την ειρήνη. Χρόνια πολλά Κύπρος!»

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επίσης δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναλυτική ανάρτηση όπου εξηγεί στους πολίτες ΕΕ τα σχετικά για την 1η Οκτωβρίου, ευχόμενο «Χρόνια Πολλά στον κυπριακό λαό!»

«Γιατί αυτή η ημέρα; Η ημέρα σηματοδοτεί την επέτειο της ανεξαρτησίας του νησιού από τη βρετανική κυριαρχία το 1960. Η ανεξαρτησία ανακηρύχθηκε στις 16 Αυγούστου 1960, αλλά η κυπριακή Κυβέρνηση επέλεξε να την γιορτάσει την 1η Οκτωβρίου. Γιατί αυτή η σημαία; Η σημαία είναι το αποτέλεσμα ενός διαγωνισμού που ξεκίνησε το 1960. Το πορτοκαλί χρώμα του χάρτη αναφέρεται στο γεγονός ότι η Κύπρος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χαλκού στον αρχαίο κόσμο. Τα δύο κλαδιά ελιάς είναι σύμβολο ειρήνης», αναφέρεται.

Ακόμη στην ανάρτηση σημειώνεται ότι « σε ακριβώς τρεις μήνες, η Κύπρος θα αναλάβει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου για δεύτερη φορά. Για έξι μήνες, η Κύπρος θα προεδρεύει συνεδριάσεων σε κάθε επίπεδο στο Συμβούλιο, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της συνέχειας του έργου της ΕΕ στο Συμβούλιο».

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, Eurostat, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επετειακό infographic με στοιχεία για την Κύπρο.