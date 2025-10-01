Την ευχή «να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την Εθνική Φρουρά ώστε να προχωρήσουμε» στην απελευθέρωση του τόπου, εξέφρασε, την Τετάρτη, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης, στη Λευκωσία, για την επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Εύχομαι να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την Εθνική Φρουρά ώστε να προχωρήσουμε αταλάντευτα όχι στην αποδοχή της κατοχής αλλά στην απελευθέρωση του τόπου μας», πρόσθεσε.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου είπε ότι «οφείλουμε αυτό να το κάνουμε στη μνήμη εκείνων που μας χάρισαν τη σημερινή μέρα, την ανεξαρτησία της πατρίδας μας».

«Ας είναι αιωνία η μνήμη τους», κατέληξε.