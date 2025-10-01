Πρέπει να επενδύσουμε στην άμυνά μας και σε στρατηγικές συμμαχίες δήλωσε, την Τετάρτη, η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, κάνοντας λόγο για ζήτημα εθνικής επιβίωσης για τον κυπριακό ελληνισμό,

Σε δηλώσεις, μετά την στρατιωτική παρέλαση ,στη Λευκωσία, για την επέτειο της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι η σχέση μας με την Ελλάδα είναι θεμέλιο σταθερότητας και δεν μπορεί για τίποτα να διασαλευτεί.

Χαιρέτισε την παρουσία στην παρέλαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη, λέγοντας ότι αυτή στέλνει το δικό της ουσιαστικό και πολιτικό μήνυμα.

Η κ. Δημητρίου ανέφερε επίσης ότι η ανεξαρτησία μας δεν μας χαρίστηκε, αλλά κερδήθηκε με κόπους και θυσίες. Απηύθυνε θερμά συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες στην παρέλαση λέγοντας ότι μας γεμίζει με εθνική υπερηφάνεια η σημερινή στρατιωτική παρέλαση.