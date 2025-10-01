Το Υπουργείο Άμυνας θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για ενίσχυση της άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας αναβαθμίζοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες και την αποτρεπτική ισχύ του κράτους, δήλωσε, την Τετάρτη, ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας.

Τόνισε ότι η Κυβέρνηση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, ώστε αφενός να ανταποκρνίονται με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στις σύγχρονες πολυεπίπεδες προκλήσεις και αφετέρου να συνεχίσουν να αποτελούν πυλώνα συνεργασίας και σταθερότητας, καθώς και ένα αξιόπιστο εταίρο, στην περιοχή.

Σε δήλωση μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης που πραγματοποιήθηκε για την επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Υπουργός Άμυνας είπε αρχικά ότι «με μεγάλη υπερηφάνεια γιορτάζουμε τη συμπλήρωση 65 χρόνων από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας".

"Η 1η Οκτωβρίου αποτελεί ορόσημο στη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας μας και υπενθυμίζει τον αγώνα, τις θυσίες και το όραμα του λαού μας για ελευθερία και ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα η 1η Οκτωβρίου είναι ημέρα μνήμης και αναστοχασμού που μας καλεί να τιμήσουμε τους εθνικούς αγώνες του παρελθόντος και να αντλήσουμε δύναμη για το μέλλον", πρόσθεσε.

Περαιτέρω, αφού ανέφερε ότι «αντλούμε έμπνευση από τις επιτυχίες μας και διδασκόμαστε από τα λάθη», πρόσθεσε πως «τιμούμε όλους, όσοι θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας μας και την εδραίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. και όλους αυτούς που εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται με αφοσίωση για την ασφάλεια της χώρας μας».

Τονίζοντας πως καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια διαδραματίζει η Εθνική Φρουρά, η οποία αποτελεί τον θεματοφύλακα της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε ότι οι γυναίκες και οι άνδρες της Εθνικής Φρουράς καθημερινά εργάζονται άοκνα για να διασφαλίζουν την ασφάλεια του κυπριακού λαού

Αφού συνεχάρη την ηγεσία, τα στελέχη και το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς, τα σώματα ασφαλείας και όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση και την επιτυχή ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης, ευχαρίστησε τον «φίλο» Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Θανάση Δαβάκη για την τιμητική και συμβολική παρουσία του στην Κύπρο και την παρέλαση, η οποία, επεσήμανε, αποδεικνύει τους σταθερούς και άρρηκτους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδας.

Ευχαρίστησε ακόμα τους Πρέσβεις και τους Ακολούθους Άμυνας των φίλων χωρών που τίμησαν την κυπριακή δημοκρατία με την παρουσία τους στην παρέλαση και όλους τους πολίτες που συμμετείχαν στον εορτασμό της επετείου.

Χρόνια Πολλά στην Κυπριακή Δημοκρατία, ευχήθηκε τέλος.