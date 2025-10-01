Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης της 1ης Οκτωβρίου στη Λευκωσία, εκτός από τα νέα επιθετικά ελικόπτερα H145M, παρουσιάστηκε επίσης ο πολλαπλός εκτοξευτής πυραύλων (ΠΕΠ-MLRS).

Σύμφωνα με το DEFENCE ReDEFiNED αποτελεί ένα ισχυρό σύστημα πυροβολικού, αφού έχει την δυνατότητα εκτόξευσης ρουκετών τόσο 122 χιλ. όσο και των ισχυρότερων με διαμέτρημα 262 χιλ.

Εικόνα από την παρέλαση στη Λευκωσία:

Η βασική έκδοση του συστήματος χρησιμοποιεί κάνιστρα εκτόξευσης (pods) μίας χρήσης. Το Tamnava σύμφωνα με τον κατασκευαστή του είναι ικανό να δέχεται 48 ρουκετες 122 χιλ (2 κάνιστρα Χ 24) ή 12 ρουκέτες 262 χιλ (2 κάνιστρα Χ 6) με επιπλέον αναχορηγία 48 ρουκέτες 122 χιλ.

Πέραν τούτων μπορεί να μεταφέρει ταυτόχρονα και τα δύο είδη ρουκετών με το ένα κάνιστρο να είναι φορτωμένο με ρουκέτες των 122 χιλ και το άλλο με ρουκέτες των 262 χιλ. Φέρεται επί οχήματος KAMAZ 6560 8X8 το οποίο διαθέτει θωρακισμένη καμπίνα πληρώματος.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκές: 70 Χλμ (262 χιλ) και 40 Χλμ (122 χιλ)

Πλήρωμα: 3 άτομα

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -30 ° C έως + 50 ° C

Ρυθμός βολής: Ριπές με μεταβλητό χρόνο εκτόξευσης 0,3 έως 1,5 δευτερολέπτων (ανά διαστήματα 0,1 δευτερολέπτου)

Δυνατότητα βολής κατά βολής

Χρόνος προετοιμασίας για βολή: 120 δευτερόλεπτα

Χρόνος σύμπτυξης για αποχώρηση: 60 δευτερόλεπτα

Μέγιστο Βάρος συστήματος: 38 τόνοι

Διαβάστε επίσης: Στον ουρανό της Λευκωσίας τα νέα ελικόπτερα Η145Μ της Εθνικής Φρουράς (vid)