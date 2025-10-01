Παρουσιάστηκαν στη στρατιωτική παρέλαση για την 65η επέτειο από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της στη Λευκωσία τα νέα ελικόπτερα Η145Μ .

Τα νέα επιθετικά ελικόπτερα H145M αποτελούν σημαντικό σταθμό στον συνεχή εκσυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς και ενισχύουν ουσιαστικά την αποτρεπτική ισχύ και την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Δύναμης μας.

Πρόκειται για ένα τεχνολογικά προηγμένο μέσο πολλαπλών ρόλων, υψηλής επιχειρησιακής αξίας που διακρίνεται για την ευκινησία, την επιβιωσιμότητα και την ικανότητα προσαρμογής του σε σύνθετα και απαιτητικά περιβάλλοντα. Η ένταξή του, αναβαθμίζει το αεροπορικό αποτύπωμα της Εθνικής Φρουράς, προσφέροντας δυνατότητες για ταχεία αντίδραση, αυξημένη ακρίβεια και ευελιξία στην εκτέλεση αποστολών.

Η Εθνική Φρουρά συνεχίζει σταθερά την πορεία εκσυγχρονισμού της, διαμορφώνοντας μια Δύναμη ευέλικτη, αξιόπιστη και πλήρως αξιόμαχη, ικανή να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του σύγχρονου θεάτρου επιχειρήσεων με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα.

