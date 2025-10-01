Αγωνιζόμενοι για τον στόχο της απελευθέρωσης, έχουμε υποχρέωση να ενισχύουμε με πράξεις κι όχι με λόγια, όλους τους παράγοντες ισχύος της χώρας μας, είπε σήμερα ο Προεδρος της Δημοκρατίας κ.Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε σήμερα τον χαιρετισμό της στρατιωτικής παρέλασης με την ευκαιρία της επετείου της ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε στη Λεωφόρο Ιωσήφ Χατζηιωσήφ, στη Λευκωσία.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά τη στρατιωτική παρέλαση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θέλω να ξεκινήσω αναφερόμενος στο τελετουργικό της σημερινής μέρας, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία να γνωρίζουν και οι νέες γενιές. Ξεκινήσαμε τη μέρα από τα Φυλακισμένα Μνήματα για να τιμήσουμε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν, έδωσαν τη ζωή τους για να υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Ακολούθως πήγαμε στο Προεδρικό Μέγαρο για να τιμήσουμε τον πρώτο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ακολούθως στο Μνημείο Αντίστασης για να τιμήσουμε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν κατά τις τουρκο-ανταρσίες, ακολούθως το 1967, το 1974 για να υπερασπιστούν την Κυπριακή Δημοκρατία και ακολούθως ήρθαμε εδώ για να τιμήσουμε όλους αυτούς που σήμερα υπερασπίζονται την Κυπριακή Δημοκρατία. Μια Κυπριακή Δημοκρατία που συμπληρώνει 65 χρόνια ύπαρξης, μια Κυπριακή Δημοκρατία που σε νηπιακή ηλικία δέχθηκε βαθύτατο πλήγμα, αλλά παρόλα αυτά με τον κυπριακό λαό να αντιστέκεται κατάφερε 30 χρόνια αργότερα να γίνει κράτος μέλος της ΕΕ, να αναβαθμίζεται συνεχώς και η δικής μας υποχρέωση σήμερα είναι να πράττουμε καθημερινά ό,τι είναι δυνατόν για να την αναβαθμίζουμε ακόμη περισσότερο αλλά και για να πετύχουμε τον ύψιστο μας στόχο που δεν είναι τίποτε άλλο από την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας.

Την ίδια στιγμή αγωνιζόμενοί για τον στόχο της απελευθέρωσης, έχουμε υποχρέωση να ενισχύουμε με πράξεις κι όχι με λόγια, όλους τους παράγοντες ισχύος της χώρας μας.

Στο εσωτερικό μια ισχυρή αποτρεπτική δύναμη, μια ισχυρή οικονομία, ένα κράτος δικαίου, η αντιμετώπιση της διαφθοράς και όλων των άλλων προκλήσεων που έχουμε ενώπιον μας.

Σε διεθνές επίπεδο, με μια εξωστρεφή εξωτερική πολιτική που αποδεικνύει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέρος των λύσεων στις περιφερειακές και διεθνείς προκλήσεις, αναβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο την υπόταση της. Και με την ενίσχυση όλων των παραγόντων ισχύος της χώρας μας, εσωτερικών και εξωτερικών, την ίδια στιγμή ενισχύουμε τη διαπραγματευτική μας φαρέτρα σε σχέση με την επίτευξη του υπ΄αριθμόν ένα στόχου, την απελευθέρωση και την επανένωση.

Θέλω να συγχαρώ όλους όσοι συμμετείχαν στη σημερινή παρέλαση, είμαστε πραγματικά περήφανοι για τα όσα έχουμε δει. Θέλω ειδικότερα να αναγερθώ στην Εθνική Φρουρά, η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της οποίας ξεκινά πρώτα και πάνω από όλα από τα στελέχη και το προσωπικό της και φροντίζουμε συνεχώς να αναβαθμίζεται.

Την ίδια στιγμή, είδαμε σήμερα κάποια από τα καινούργια, όχι όλα, εξοπλιστικά προγράμματα που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει το τελευταίο διάστημα αποκτήσει. Αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται και θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο αξιοποιώντας και τα εργαλεία που προσφέρει η ΕΕ, αξιοποιώντας τις συνεργασίες που έχουμε με στρατηγικούς εταίρους, όπως οι ΗΠΑ, αλλά και την ίδια στιγμή αναβαθμιζοντας τις υποδομές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στην Κυπριακή Δημοκρατία».

Ερωτηθείς ποια είναι τα μηνύματα που στέλνονται με τη συμμετοχή των ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών στην παρέλαση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «τα μηνύματα είναι ξεκάθαρα για τον κοινό αγώνα της Κύπρου και της Ελλάδας, πρωτίστως για την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας, αλλά κατά δεύτερο, η Κύπρος και η Ελλάδα, ως κράτη μέλη της ΕΕ, ως κράτη της περιοχής, αποδεικνύουν στην πράξη ότι είναι πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητας».

Στην παρέλαση παρέστησαν οι πολιτειακές, θρησκευτικές και στρατιωτικές Αρχές της χώρας, ενώ την Ελληνική Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Θανάσης Δαβάκης. Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων παρέστη ο Πρόεδρος της κ. Νικήτας Κακλαμάνης.

Διαβάστε επίσης: ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που διασχίζουν τον ουρανό της Κύπρου τα ελληνικά F- 16