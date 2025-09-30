Για την Ολλανδία αναχωρούν το πρωί της Τετάρτης, 1 Οκτωβρίου 2025, οι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας κ.κ. Γιώργος Λ. Σαββίδης και Σάββας Α. Αγγελίδης, ώστε να συμμετάσχουν στις εργασίες της 19ης Συνάντησης του Συμβουλευτικού Φόρουμ των Γενικών Εισαγγελέων και των Προϊσταμένων των Ποινικών Διώξεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust Consultative Forum), που συγκαλείται στην έδρα της Eurojust, στη Χάγη, στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2025.

Με βάση την ημερήσια διάταξη, οι θεματικές ενότητες που θα συζητηθούν από τους συνέδρους έχουν ως ακολούθως:

(1) Το αδίκημα της παραβίασης και καταστρατήγησης των κυρώσεων της ΕΕ,

(2) Η καταπολέμηση των εγκληματικών οργανώσεων, και

(3) Η καταπολέμηση της διαδικτυακής επενδυτικής απάτης

Στο περιθώριο του Φόρουμ, οι κ.κ. Σαββίδης και Αγγελίδης θα συμμετάσχουν σε προπαρασκευαστική συνάντηση με τους Γενικούς Εισαγγελείς από τις απερχόμενες και επερχόμενες χώρες ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, δηλαδή τη Δανία, την Πολωνία και την Ιρλανδία, όπου θα γίνει συντονισμός εργασιών και της θεματολογίας που θα τεθεί ενόψει του 20ου Φόρουμ, στο οποίο η Κύπρος θα συμπροεδρεύσει με την Ιρλανδία, με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από τις δύο χώρες το 2026.

Κατά την επίσκεψή τους στην Χάγη, οι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας θα παραστούν στους εορτασμούς που διοργανώνονται από την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Χάγη, με την ευκαιρία της επετείου της Κυπριακής Ανεξαρτησίας την 1η Οκτωβρίου.

Η Eurojust αποτελεί Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ο οποίος ασχολείται με τη δικαστική συνεργασία των κρατών μελών της ΕΕ αλλά και με τρίτες χώρες στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης, ενώ το Συμβουλευτικό Φόρουμ της Eurojust, που συστάθηκε το 2010, παρέχει την πλατφόρμα στους Γενικούς Εισαγγελείς και τους Προϊσταμένους των Ποινικών Διώξεων των κρατών μελών της ΕΕ για συζήτηση θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος και ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών.