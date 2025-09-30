Η Κύπρος και η Ιρλανδία διατηρούν μακροχρόνιες, εξαιρετικές σχέσεις που βασίζονται σε κοινές αξίες και στον σεβασμό της διεθνούς τάξης που διέπεται από κανόνες και στην πολυμέρεια, δήλωσε η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, πριν τη συνάντησή της με τον Τόμας Μπερν, Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Άμυνας της Ιρλανδίας, την Τρίτη, στη Λευκωσία.

Πρόσθεσε ότι η συζήτηση θα περιλάμβανε κοινές προτεραιότητες και σημαντικά ζητήματα, καθώς και τη διασφάλιση της συνοχής και του συντονισμού, δεδομένου ότι οι δύο χώρες θα διαδεχθούν η μία την άλλη στην Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την πλευρά του, ο κ. Μπερν είπε πως "είναι μια εξαιρετική στιγμή για μια μικρή χώρα να αναλάβει αυτόν τον ηγετικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση" και πως "είμαστε εδώ για να πετύχουμε αποτελέσματα".

Στις δηλώσεις της, η κ. Ραουνά ανέφερε ότι η επίσκεψη πραγματοποιείται σχεδόν δύο μήνες πριν την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας και είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Ιρλανδία πρόκειται να αναλάβει την επόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Πρόσθεσε ότι η επίσκεψη παρέχει την ευκαιρία και στις δύο χώρες να συντονιστούν σχετικά με σημαντικά θέματα που θα διαχειριστούν από κοινού, όπως το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

«Η Κύπρος και η Ιρλανδία διατηρούν μακροχρόνιες, εξαιρετικές σχέσεις που βασίζονται σε κοινές αξίες, στον σεβασμό της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες και στην πολυμέρεια, καθώς και σε κοινές ιστορικές εμπειρίες», τόνισε η Υφυπουργός.

«Η επίσκεψή σας είναι σημαντική, δεδομένης και της χρονικής της συγκυρίας. Προετοιμαζόμαστε για την Προεδρία μας στο Συμβούλιο και για την Προεδρία που θα ξεκινήσει αμέσως μετά με το επόμενο Τρίο. Ανυπομονώ να συζητήσουμε μαζί τις κοινές μας προτεραιότητες και τα σημαντικά ζητήματα και να διασφαλίσουμε τη συνοχή και τον συντονισμό», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο κ. Μπερν είπε ότι δύο μικρές χώρες, η Κύπρος και η Ιρλανδία, διαδέχονται η μία την άλλη στην Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Είναι μια εξαιρετική στιγμή για μια μικρή χώρα να αναλάβει αυτόν τον ηγετικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε εδώ για να πετύχουμε αποτελέσματα. Είμαστε εδώ για να δούμε τι έχει κατά νου η Μαριλένα και θα παρουσιάσω τα σχέδια της Ιρλανδίας για το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους», συνέχισε.

«Αναμφίβολα περιλαμβάνονται πολλά ζητήματα. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η ασφάλεια και η άμυνα, η ανταγωνιστικότητα στον κόσμο, για να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ μπορεί να συνεχίσει να παρέχει θέσεις εργασίας και οικονομικές ευκαιρίες στους πολίτες», σημείωσε περαιτέρω.

«Επίσης, να διασφαλιστεί ότι γίνονται σεβαστές οι αξίες μας, τα ανθρώπινα δικαιώματά μας, το κράτος δικαίου. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να διαφυλάξουμε και να διατηρήσουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούμε αυτές τις αξίες και βασίζουμε όλες τις πράξεις μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις αξίες. Ανυπομονούμε για τις συζητήσεις εδώ στη Λευκωσία και ανυπομονούμε ιδιαίτερα για την Κυπριακή Προεδρία το επόμενο έτος», κατέληξε ο Ιρλανδός Υφυπουργός.



Πηγή: ΚΥΠΕ