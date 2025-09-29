O Βουλευτής Ονούφριος Κουλλάς μέσω δήλωσης του απάντησε εκ νέου στο ΕΛΑΜ.

Ένα είναι το δεδομένο, ό,τι και να λέει το ΕΛΑΜ. Δεν ενδιαφέρεται για τη δικαιοσύνη, απλά εργαλειοποιεί τον πόνο ανθρώπων για χάριν εντυπώσεων.

Τόσο είναι ο οίστρος τους, που δε σκέφτονται τη ζημιά που προκαλούν.

Είναι επικίνδυνοι για τον τόπο.

Έπρεπε να ντρέπονται που δε διστάζουν να συμμαχήσουν με τον οποιονδήποτε, χωρίς να σκέφτονται τη ζημιά που προκαλούν.

