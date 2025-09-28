Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου και Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλάς, στην οποία κάνει λόγο για «ντροπιαστική στάση του ΕΛΑΜ στις Βρυξέλλες».

Αυτούσια η δήλωση:

Για ακόμη μια φορά στις Βρυξέλλες, το ΕΛΑΜ στον βωμό των εντυπώσεων, επιλέγει τον δρόμο της ελαφρότητας και του λαϊκισμού, προσβάλλοντας ευθέως ακόμη και την Ελλάδα.

Με τρόπο χυδαίο καπηλεύεται τη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών και τα αισθήματα των οικογενειών τους. Η πλήρης διαλεύκανση του εγκλήματος των Τεμπών και η απονομή δικαιοσύνης απαιτεί σοβαρότητα και όχι μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Σε πλήρη ταύτιση με τις πιο τοξικές φωνές της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, ακόμη και τον ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τον ανθρώπινο πόνο για μικροπολιτικά οφέλη και να υπονομεύσει την πολιτική σταθερότητα της χώρας.

Το πιο εξωφρενικό είναι και πάλι η συνεργασία με τις δυνάμεις της αντιδραστικής αριστεράς και της ακροδεξιάς στο Ευρωκοινοβούλιο, έστω και αν αυτό συνεπάγεται ζημιά για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Κι αντί το ΕΛΑΜ να ντρέπεται για τη θλιβερή του στάση, επιτίθεται στον Δημοκρατικό Συναγερμό, που στάθηκε απέναντι με υπευθυνότητα και σοβαρότητα.

Όταν η πολιτική εκφυλίζεται, το μόνο που μένει είναι αίσχος και ντροπή!

Ντροπή!

Η ανακοίνωση του ΕΛΑΜ

Ως ΕΛΑΜ μέσω της ομάδα του ECR, στηρίξαμε την πρόταση για ερευνητική αποστολή στην Ελλάδα, ώστε να αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών.

Αντιθέτως το ΕΛΚ στο οποίο ανήκουν οι ευρωβουλευτές του ΔΗΣΥ , αρνήθηκε να τη στηρίξει, επιλέγοντας να καλύψει πολιτικά τις ευθύνες.

Η στάση αυτή συνιστά ευθεία υπονόμευση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης που ζητά η κοινωνία.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Η διαλεύκανση του εγκλήματος αποτελεί υποχρέωση απέναντι στους πολίτες και τα θύματα. Μεταξύ αυτών και συμπατριώτες μας ή οποίοι είδαν το νήμα της ζωής τους να κόβεται βίαια από την απραξία και την ανικανότητα των υπευθύνων.