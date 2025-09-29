Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, απέστειλε σήμερα επιστολή προς την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, με κοινοποίηση στον Γενικό Εισαγγελέα, ζητώντας πλήρη διερεύνηση όλων των πτυχών που αφορούν το έργο του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό.

Στην επιστολή του, ο κ. Στεφάνου υπογραμμίζει ότι πέραν της έρευνας που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), προκύπτουν σοβαρά ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν και σε εθνικό επίπεδο. Μεταξύ άλλων, αυτά αφορούν τον τρόπο λήψης αποφάσεων, παρατυπίες στη διαδικασία κατακύρωσης, πιθανές πολιτικές παρεμβάσεις και την εποπτεία των αρμόδιων αρχών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι ο CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) ζήτησε την επιστροφή €67,2 εκατ. από τα €101 εκατ. της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα της EPPO για τυχόν ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με το έργο.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ τονίζει πως υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν καλύπτονται από την ευρωπαϊκή έρευνα και θα πρέπει να εξεταστούν από την Αρχή κατά της Διαφθοράς. Συγκεκριμένα, ζητά να διερευνηθούν:

Οι αποφάσεις για την κατακύρωση του διαγωνισμού, παρά τις ενστάσεις της Γενικής Λογίστριας και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας,

Πιθανές πολιτικές παρεμβάσεις σε ανώτατο επίπεδο,

Η εποπτεία των αρμόδιων αρχών που οδήγησε σε παρατάσεις και ελλιπείς ελέγχους,

Καθώς και η καταβολή επιπλέον ποσού €25 εκατ. στον ανάδοχο, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις.

Όπως σημειώνει ο κ. Στεφάνου, το έργο αφορά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και είναι καθοριστικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Για τον λόγο αυτό, καλεί την Αρχή να προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες, ώστε τυχόν ευθύνες αξιωματούχων να διερευνηθούν πλήρως και όσοι ευθύνονται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.