Μια απρόσμενη περιπέτεια βίωσαν σε πτήση τέσσερις Κύπριοι βουλευτές και μέλη της Βουλής, όταν το αεροσκάφος που τους μετέφερε στη Δανία υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση.

Όπως πληροφορείται το SigmaLive, η πτήση είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης και ανάμεσα στους επιβάτες βρίσκονταν η Σάβια Ορφανίδου, ο Ονούφριος Κουλλά, ο Άντρος Καυκαλιάς και ο Χρύσης Παντελίδης.

Λίγο μετά την απογείωση, οι επιβάτες ενημερώθηκαν πως για λόγους ασφαλείας έπρεπε να επιστρέψουν στη Φρανκφούρτη.

Αμέσως μετά την προσγείωση, το αεροσκάφος περικυκλώθηκε από πυροσβεστικά οχήματα και οι επιβάτες εκκένωσαν το αεροπλάνο χωρίς καθυστέρηση.

