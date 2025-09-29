Στο στούντιο της εκπομπής «Πρωτοσέλιδο» βρέθηκε ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, σχολιάζοντας το ζήτημα με τις χιλιάδες οχήματα που παραμένουν υπό καθεστώς ανάκλησης και κινδυνεύουν με ακινητοποίηση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «πάρα πολλοί φίλοι μας, αυτοκινητιστές, θα μείνουν στον αέρα».

Ο κ. Παπαδούρης υπενθύμισε ότι σήμερα περισσότερα από 19.000 οχήματα εκκρεμούν σε σχέση με την ανταλλαγή ελαττωματικών εξαρτημάτων, παρά την πίεση που ασκήθηκε με τη νομοθεσία ώστε να συντομεύσει η διαδικασία. «Από τις 80.000 έχουμε πέσει στις 19.000 μόλις σε οκτώ μήνες», είπε, σημειώνοντας ότι το πλαίσιο που έθεσε η Βουλή με μικρότερη προθεσμία από τους 18 μήνες που προβλέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός, είχε αποτέλεσμα.

Ο ίδιος ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παράτασης, επισημαίνοντας ότι το Υπουργείο Μεταφορών ίσως χρειαστεί να δώσει περιθώριο περίπου τριών μηνών, «μέχρι το τέλος του χρόνου», ώστε να καλυφθούν οι εκκρεμότητες. Αναφέρθηκε και στις δύο κατηγορίες ιδιοκτητών: εκείνους που έχουν επικοινωνήσει με τους διανομείς για να κλείσουν ραντεβού και εκείνους που, αν και έχουν ειδοποιηθεί, δεν έχουν προχωρήσει. «Δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν και πολίτες που δεν μπορούν καν να βρουν γραμμή με τις εταιρείες.

Ειδική μνεία έκανε στις καταγγελίες για χρεώσεις σε διαδικασίες αντικατάστασης αερόσακων από δύο εταιρείες. «Από τις 13 εταιρείες, μόνο οι δύο αποφάσισαν να χρεώνουν αυτόν το κόστος. Εγώ λέω ντροπή τους. Πραγματικά», δήλωσε με έμφαση, καταγγέλλοντας ότι οι χρεώσεις αυτές μπορεί να αποφέρουν περίπου τέσσερα εκατομμύρια ευρώ στις εν λόγω εταιρείες. Ο ίδιος τόνισε ότι το Υπουργείο φέρει ευθύνη γιατί δεν ενεργοποίησε το σχετικό νομικό πλαίσιο που θα προέβλεπε εξαρχής την απαγόρευση τέτοιων χρεώσεων.

Τέλος, ο πρόεδρος των Οικολόγων στάθηκε στην ανάγκη θεσμικής θωράκισης για το μέλλον, με μόνιμο μηχανισμό παρακολούθησης των ανακλήσεων. «Φαίνεται ότι με την επαναλειτουργία της μονάδας οδικής ασφάλειας θα υπάρχει πλέον ένας αρμόδιος κυβερνητικός φορέας που θα συντονίζει τη διαδικασία. Αναρωτιέται όμως κανείς πώς το 2021 αφέθηκε να καταργηθεί αυτή η μονάδα», σημείωσε, κάνοντας λόγο για «αλαλούμ» που δημιουργήθηκε στην Επιτροπή λόγω της έλλειψης κεντρικού συντονισμού.

