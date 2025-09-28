Η Τίνα Αγαπίου, έπειτα από πρόταση του Προέδρου του ΕΛΑΜ, Χρίστου Χρίστου, αποδέχθηκε να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο του Κινήματος στην Επαρχία Λευκωσίας, στις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η πλήρης ταύτιση σε θέσεις αρχών, πολιτικές αντιλήψεις και ιδεολογικά πιστεύω, σε ζητήματα που αφορούν άμεσα την κοινωνία και το μέλλον της πατρίδας μας, συνιστούν το θεμέλιο της συμπόρευσης και της κοινής πορείας της κας Αγαπίου με το ΕΛΑΜ. Η κοινή προσήλωση στις εθνικές αξίες, την πολιτισμική μας ταυτότητα και την ανάγκη για ένα ισχυρό, σύγχρονο κράτος δικαίου αποτέλεσαν τον πυρήνα αυτής της συνεργασίας.

Η κα Αγαπίου, με συνέπεια και υπευθυνότητα, ενώνει τη φωνή και τις δυνάμεις της με το ΕΛΑΜ, ενισχύοντας ουσιαστικά τον πατριωτικό και κοινωνικό μας αγώνα για μια Κύπρο ισχυρή, ασφαλή και περήφανη».

Βιογραφικό

Η Τίνα Αγαπίου γεννήθηκε στο Στρόβολο και είναι απόφοιτη της σχολής Καλογραιών St. Joseph Λευκωσίας. Σπούδασε Νομική στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (University of London) στο Ηνωμένο Βασίλειο και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Brunel.

Κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους: στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Brunel του Ηνωμένου Βασιλείου και στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Εργάζεται ως δικηγόρος και είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, καθώς και μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυναικών Δικηγόρων (FIDA). Ειδικεύεται στο εταιρικό, οικογενειακό και αστικό δίκαιο, καθώς και στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Παράλληλα, κατέχει το Δίπλωμα CYSEC Advanced και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενώ διαθέτει και το Ανώτερο Δίπλωμα στο Anti-Money Laundering από το International Compliance Association (ICA, Λονδίνο). Σήμερα, δρα ως ανώτερη σύμβουλος σε θέματα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και είναι μέλος ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών.

Από νεαρή ηλικία αναμείχθηκε στην πολιτική, αρχικά ως οργανωτική σε μαθητικές κινήσεις και αργότερα ως ενεργή φοιτήτρια. Από το 2017 είναι μέλος του ΕΛΑΜ, όπου κατέχει θέση στην Κεντρική Επιτροπή και είναι επίσης μέλος του Συμβουλίου του Προέδρου.

Σε νεαρή ηλικία διακρίθηκε και στον αθλητισμό, καθώς υπήρξε πρωταθλήτρια Judo και μέλος της Εθνικής Ομάδας Γυναικών Judo της Κύπρου, κατέχοντας σήμερα 2 dan.

Αυτούσια δήλωση της κα Αγαπίου

Με αίσθημα ευθύνης και τιμής, αποδέχτηκα την πρόταση να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ διεκδικώντας θέση για την Επαρχία Λευκωσίας.

Από την πρώτη μέρα που εντάχθηκα συνειδητά στο ΕΛΑΜ, το ένιωσα σπίτι μου. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη πολιτική στέγη. Ως ΕΛΑΜίτισσα, οι ανησυχίες μου ίδιες με τον κάθε συναγωνιστή μου να παλεύουμε για τα αυτονόητα. Την πάταξη της παράνομης μετανάστευσης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη στήριξη της παιδείας και των οικογενειών που δοκιμάζονται οικονομικά, για τις πολύτεκνες οικογένειες, την ανήθικη και ανέντιμη στάση των τραπεζών απέναντι στους συμπολίτες μας που χάνουν τα σπίτια τους. Ανησυχία για την νέα γενιά. Μια γενιά η οποία στερείται το δικαίωμα επαγγελματικής ανέλιξης. Για τη γυναίκα ισότητα και πάταξη της ενδοοικογενειακής βίας.

Η επαγγελματική μου εμπειρία ως δικηγόρος, με εξειδίκευση στο εταιρικό, οικογενειακό, αστικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και ως ανώτερη σύμβουλος σε θέματα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, μου δίνει τη δύναμη να αγωνιστώ για μια πιο δίκαιη κοινωνία.

Πιστεύω σε μια Κύπρο ελεύθερη, δυνατή και δίκαιη, που θα στηρίζει τις οικογένειες, θα δίνει προοπτική στους νέους και θα προστατεύει την πατρίδα μας.

Μαζί θα συνεχίσουμε μαζί τον αγώνα για τα εθνικά μας δίκαια, για κοινωνική δικαιοσύνη και για ένα μέλλον με αξίες και αξιοπρέπεια.