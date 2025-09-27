Στην τριμερή συνάντηση Κύπρου-Ιορδανίας-Ελλάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή, στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, έλαβε μέρος ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, στη συνάντηση με τον Ιορδανό Υπουργό Εξωτερικών Ayman Safadi και τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, εξετάστηκε η πρόοδος που έχει σημειωθεί στη συνεργασία του τριμερούς σχήματος, με έμφαση σε τομείς όπως ο τουρισμός και η αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Πριν από την τριμερή, ο κ. Κόμπος είχε χωριστή συνάντηση με τον Ιορδανό ομόλογό του όπου επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των σχέσεων Κύπρου και Ιορδανίας ενώ εκφράστηκε η δέσμευσή για περαιτέρω ενδυνάμωση της στρατηγικής συνεργασίας.

O κ. Κόμπος ευχαρίστησε τον κ. Safadi για τη σημαντική συμβολή της Ιορδανίας στην κατάσβεση των πυρκαγιών του Ιουλίου, καθώς και για τη σταθερή υποστήριξή της στο Κυπριακό, αναφέρεται τέλος.