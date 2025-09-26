Την ανάγκη αναβάθμισης της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Κύπρο επεσήμανε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου, κατά τη διάρκεια της συνάντησής της την Παρασκευή με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για τα Κοινωνικά Δικαιώματα, τις Δεξιότητες, τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και την Ετοιμότητα, Roxana Mînzatu, η οποία πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, «καλωσορίζοντας την κ. Mînzatu, η Πρόεδρος της Βουλής τη συνεχάρη για την αποτελεσματική διαχείριση του οριζόντιου χαρτοφυλακίου της το οποίο, όπως σημείωσε, αγγίζει σημαντικούς τομείς για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπως τις δεξιότητες, την εκπαίδευση και την ανάγκη δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας».

Τόνισε ακόμη «ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι έτοιμη να συνεργαστεί στενά με την Επιτροπή ενόψει της κοινοβουλευτικής διάστασης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, με στόχο την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων προς όφελος των νέων και της κοινωνικής ανθεκτικότητας».

«Η κ. Mînzatu αναφέρθηκε σε νομοθετικές πρωτοβουλίες σε θέματα της αρμοδιότητάς της και ειδικότερα στη στρατηγική για τους κινούμενους εργαζόμενους, την αναγνώριση των προσόντων και την αποτελεσματική διευθέτηση της πληρωμής των ωφελημάτων τους», σημειώνεται.

«Στο πλαίσιο της συνάντησης αντηλλάγησαν απόψεις και για την ‘’Ένωση Δεξιοτήτων’’ ως κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο εντοπισμού των αναγκαίων δεξιοτήτων και τη σύνδεση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας», προστίθεται.

Η Πρόεδρος της Βουλής επισήμανε ότι για την Κύπρο είναι κρίσιμη η στοχευμένη ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τεχνικό επαγγελματικό τομέα. «Παρουσιάζοντας την εικόνα της κυπριακής αγοράς εργασίας, η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ιδιαίτερα την ανάγκη αναβάθμισης της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς αποτελεί, όπως σημείωσε, τομέα με υποσχόμενη επαγγελματική αποκατάσταση που δεν θα επηρεαστεί αρνητικά από την τεχνητή νοημοσύνη και παρουσιάζει συνεχώς αυξημένη ζήτηση», αναφέρεται.

Η κ. Mînzatu συμφώνησε με την Πρόεδρο της Βουλής και σημείωσε ότι η στρατηγική για την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση εξυπηρετεί αυτούς τους στόχους.

Αναφορές σε Κυπριακό και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Εξάλλου, η Πρόεδρος της Βουλής έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Τουρκία στην Κύπρο και στην παράνομη σύλληψη και κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων εκτοπισμένων από το παράνομο καθεστώς των κατεχομένων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, παραλληλίζοντας τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, «η κ. Δημητρίου επέκρινε τη λογική των δύο μέτρων και δύο σταθμών εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας σε σχέση με την Κύπρο, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η πλευρά μας παραμένει προσηλωμένη στην επανέναρξη διαπραγματεύσεων για εξεύρεση λύσης».

Πηγή: ΚΥΠΕ