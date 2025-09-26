Συνολικά 30 σχολεία, 60 εκπαιδευτικοί και 480 μαθητές που συμμετείχαν φέτος στο πρόγραμμα Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βραβεύθηκαν σήμερα σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο του Γυμνασίου Ακροπόλεως στη Λευκωσία, στην παρουσία Ευρωβουλευτών, οι οποίοι έδωσαν τα εύσημα στα μαθητές και εκπαιδευτικούς, για τις δράσεις που υλοποίησαν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Όπως ανέφερε η τελούσα χρέη επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ στην Κύπρο, Θέα Πιερίδου, το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για ένατη χρονιά, εστιάζοντας φέτος ιδιαίτερα στα δικαιώματα των πολιτών στην ΕΕ, ως πολιτικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ευρώπη και όχι μόνο, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προώθηση ισότητας και την απαγόρευση των διακρίσεων, καθώς και στο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο.

Στο πλαίσιο αυτό, τα 30 σχολεία διοργάνωσαν συνολικά 450 δραστηριότητες, με 1.434 συμμετέχοντες, και με τους εκπαιδευτικούς να δρουν ως Ανώτεροι Πρεσβευτές και τους μαθητές Δόκιμους Πρεσβευτές. Όπως σημείωσε η κ. Πιερίδου, οι έξι Κύπριοι Ευρωβουλευτές πραγματοποίησαν επισκέψεις στα σχολεία, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές «να έχουν έναν ζωντανό και διαδραστικό διάλογο με την ίδια την καρδιά της ευρωπαϊκής δημοκρατίας».

Επιπρόσθετα, 240 μαθητές ταξίδεψαν ή θα ταξιδέψουν στο Στρασβούργο για να ζήσουν την εμπειρία του Euroscola , επιπλέον εκπαιδευτικοί και μαθητές έλαβαν μέρος σε σεμινάρια στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο και στο Άαχεν, ενώ τον Οκτώβριο, 32 μαθητές και οχτώ εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα EPAS Together στη Ρώμη.

Στο πλαίσιο της σημερινής τελετής, βραβεύθηκαν επίσης οι μαθητές που διακρίθηκαν στον Διαγωνισμό Παραγωγής Σύντομου Βίντεο με θέμα «Η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Οφέλη και προοπτικές μέσα από την 20χρονη πορεία της».

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ/ΕΛΚ, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, σημείωσε ότι το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια πρόσκληση σε δράση, ενθαρρύνοντας την γνώση για την Ευρώπη και την ενεργή πολιτότητα μεταξύ των μαθητών.

Σημείωσε πως με ικανοποίηση διαπίστωσε «ότι η νέα γενιά έχει φωνή, έχει ιδέες και κυρίως έχει τη θέληση να συμβάλει για μια Ευρώπη πιο δίκαιη, πιο ανθεκτική, πιο κοντά στους νέους της».

Πρόσθεσε, δε, ότι «μικρό μέγεθος της πατρίδας μας σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία, ούτε όμως και ανασταλτικό παράγοντα για να διεκδικούμε, να επηρεάζουμε και να συμβάλουμε στη διαμόρφωση αποφάσεων προς όφελος της χώρας μας».

Τέλος, ανέφερε ότι οι νέοι καλούνται να ηγηθούν τα προσπάθειας για αλλαγή, ενόψει των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κοινωνία, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, οι κοινωνικές ανισότητες, οι νέες τεχνολογίες και οι προκλήσεις που αυτές δημιουργούν, καθώς και τα θέματα ειρήνης και ασφάλειας.

Ο Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ/Σοσιαλδημοκρατών, Κώστας Μαυρίδης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοένα μεγαλύτερη συμμετοχή σχολείων στο πρόγραμμα και πρόσθεσε ότι προσβλέπει στη μέρα που θα συμμετέχουν και τα ελεύθερα σχολεία της κατεχόμενης σήμερα Κύπρου.

Σημείωσε ότι από την επαφή με τους μαθητές κατά στις επισκέψεις του στα σχολεία στο πλαίσιο του προγράμματος, αποκόμισε πολλά, αναφέροντας ενδεικτικά ότι σε μία από τις ομιλίες του στο ΕΚ ανέγνωσε επιστολή μαθητών από ένα κράτος της Ευρώπης, που υποφέρει ακόμη από την ξένη κατοχή.

Ο κ. Μαυρίδης ανέφερε, ακόμα, ότι η ΕΕ «είναι ο φυσιολογικός μας πολιτισμικός χώρος», επειδή, όπως εξήγησε, οι αξίες της ΕΕ είναι το απόσταγμα του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού, ο οποίος εδράζεται στον αρχαίο κλασσικό πολιτισμό και στην χριστιανική παράδοση.

Επεσήμανε, επίσης, ότι «οι αξίες που συνθέτουν το κράτος δικαίου της ΕΕ, είναι κοινές και δεσμευτικές για όλα τα κράτη-μέλη και για όλους τους πολίτες της ΕΕ, αλλά δυστυχώς παραβιάζονται ωμά από τη συνεχιζόμενη παράνομη τουρκική κατοχή στην Κύπρο, μερικά χιλιόμετρα από αυτό τον χώρο». Υπογράμμισε, όμως, «ότι το κράτος δικαίου της ΕΕ αποτελεί την εγγύηση προστασίας όλων των κοινοτήτων και κάθε πολίτη σ’ όλη την ΕΕ».

Ο Ευρωβουλευτής ΕΛΑΜ/Συντηρητικών Μεταρρυθμιστών, Γεάδης Γεάδη, αναφέρθηκε στα προτερήματα της συμμετοχής της Κύπρου στην ΕΕ, παρουσιάζοντας και ένα ιστορικό της πορείας που οδήγησε στην ίδρυσή της και στη διαμόρφωση της σημερινής Ένωσης των 27, ενώ μίλησε και για τη θέσπιση του βέτο, ως εργαλείου για να διασφαλίζουν τα κράτη εντός της ΕΕ όσα θεωρούν σημαντικά.

Αναφέρθηκε, επίσης, στα ζητήματα που απασχολούν κατά καιρούς την ΕΕ, αναφορικά με το κατά πόσο έχει ανάγκη περισσότερη ή λιγότερη ομοσπονδιοποίηση και κατά πόσο χρήζει βελτίωσης η λειτουργία και η μορφή της σήμερα. Έθεσε, δε, τον προβληματισμό κατά πόσο είναι ικανοποιητική η θέση που τηρεί ηγεσία της ΕΕ σήμερα και ιδιαίτερα η Κομισιόν στο κυπριακό ζήτημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ