Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ζητά μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς και όσων μεμπτών προκύπτουν από το έργο του Βασιλικού. Γίνεται λόγος για «παλινδρομήσεις» και «ατολμία» της κυβέρνησης που οδηγούν σε αδιέξοδα.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ:

Επαναλαμβάνουμε πως οτιδήποτε μεμπτό υπάρχει στο έργο του Βασιλικού θα πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και να πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Άλλωστε διακηρυγμένη θέση μας είναι μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, διαφάνεια παντού και όλα στο φως. Καμία κάλυψη σε κανένα, όποιους και εάν αφορά.

Οι παλινδρομήσεις και η ατολμία της κυβέρνησης οδηγεί σε αδιέξοδα, με κόστος στους πολίτες και στην αξιοπιστία της χώρας. Οι καθησυχαστικές δηλώσεις του παρελθόντος και η βεβιασμένη φιέστα για επανεκκίνηση του έργου αποδείχθηκαν επικοινωνιακά πυροτεχνήματα.

Τυχόν λάθη του παρελθόντος δεν αποτελούν άλλοθι για μια κυβέρνηση που χειρίζεται το έργο για 2,5 χρόνια. Οφείλει να βρει τις λύσεις. Να ολοκληρώσει το έργο στο Βασιλικό, με σαφές πλάνο και σχεδιασμό. Φτάνουν οι πειραματισμοί, να αναλάβει επιτέλους και η ίδια τις ευθύνες της.