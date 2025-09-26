Με επιστολή προς την Αρχή κατά της Διαφθοράς αναμένεται, τις επόμενες ημέρες, να προχωρήσει το ΑΚΕΛ, ζητώντας διερεύνηση του ενδεχομένου διαφθοράς γύρω από τις συμφωνίες για το τερματικό στο Βασιλικό και την ηλεκτρική διασύνδεση (GSI).

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη με θέμα την ενέργεια, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου, ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ θα καταθέσει συγκεκριμένα στοιχεία στην Αρχή, εκφράζοντας την ελπίδα πως θα διεξαχθεί και ανεξάρτητη έρευνα για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και αποκάλυψη τυχόν ευθυνών.

Παράλληλα, ο κ. Στεφάνου παρουσίασε το πλαίσιο προτάσεων του ΑΚΕΛ για τη μείωση του κόστους ενέργειας.

Το ΑΚΕΛ εισηγείται την απόσυρση των πράσινων φορολογιών, μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στο ρεύμα στο 5%, την κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, φορολόγηση των υπερκερδών των φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς και πλήρη επιχορήγηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε ευάλωτα νοικοκυριά.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ υπογράμμισε ότι «η διαφάνεια και η δικαιοσύνη στα μεγάλα έργα είναι ζήτημα δημοσίου συμφέροντος», ενώ τόνισε πως η κυβέρνηση οφείλει να λάβει μέτρα που θα ανακουφίσουν άμεσα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

