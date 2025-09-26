Σε αναμονή της νομικής συμβουλής σε σχέση με το αίτημα του χρηματοπιστωτικού οργανισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, CINEA, για επιστροφή της χορηγίας, ύψους 67 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκε για το τερματικό στο Βασιλικό, βρίσκεται το Υπουργείο Ενέργειας, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο αρμόδιος Υπουργός Γιώργος Παπαναστασίου.

Ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας θα λάβει συμβουλές από τους Βρετανούς ειδικούς που τις συμβουλεύουν και «θα αποφασίσουμε πώς θα λειτουργήσουμε σαν Υπουργείο Ενέργειας, πλέον, μετά από τη νομική συμβουλή».

Ερωτηθείς αν υπάρχει και το ενδεχόμενο έφεσης επί της απόφασης, ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι «όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά», αλλά πρέπει πρώτα να έχουμε τη νομική συμβουλή και στη συνέχεια να εξετάσουμε πως θα προχωρήσουμε.

Αναφερόμενος στο ιστορικό της υπόθεσης, ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι το θέμα αυτό εξελίσσεται τον τελευταίο χρόνο και προέκυψε από καταγγελία προφανώς για την κατακύρωση της προσφοράς στην κινεζική κοινοπραξία.

Πρόσθεσε ότι το αίτημα για επιστροφή της χορηγίας, προήλθε από τον CINEA που είναι ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος δίνει τις χορηγίες.

Ανέφερε ότι για το θέμα, ο CINEA ενημερώθηκε μετά από απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ελεγκτών, το οποίο «υποθέτω στηρίχθηκε πάνω σε πληροφόρηση, την οποία έλαβε από την Ελεγκτική Υπηρεσία της Κύπρου».

Είπε επίσης ότι με τις δικές του έρευνες το Ελεγκτικό Συμβούλιο κατέληξε σε μία έκθεση η οποία λέει ότι κακώς κατακυρώθηκε το έργο σε αυτή την εταιρεία και εξηγεί ένα – ένα τα σημεία τα οποία είναι τα κριτήρια κατακύρωσης.

«Εμείς όταν είχαμε πάρει την πρώτη επιστολή την περασμένη Άνοιξη, απαντήσαμε με εμπεριστατωμένη μακροσκελή γραπτή επιστολή», θέτοντας τη θέση μας για το θέμα, πρόσθεσε.

Ανέφερε, ωστόσο, ότι προχθές το βράδυ έλαβε μια επιστολή ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου η οποία αναφέρει «ουσιαστικά ότι δεν προσφέραμε κάτι νέο και επιμένει, εξηγώντας ξανά τα σημεία με περισσότερη λεπτομέρεια, γιατί είναι κακή η κατακύρωση», ενώ «επιμένει και είναι τελεσίδικη η απόφαση για επιστροφή των χρημάτων ύψους 67 εκατομμυρίων ευρώ».

Σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή χορηγία που δόθηκε μέχρι τώρα για το έργο ανέρχεται στα 73 εκατομμύρια ευρώ, από συνολική χορηγία ύψους 101 εκ. ευρώ.

Πρόσθεσε ότι το υπόλοιπο ποσό της ήδη δοθείσας χορηγίας, το οποίο δεν ζητούν πίσω «υποθέτω ότι είναι μελέτες οι οποίες είχαν γίνει πριν την κατακύρωση του έργου».