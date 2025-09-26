Στο Στρασβούργο για να συμμετάσχουν στις εργασίες του Τέταρτου Μέρους της Συνόδου 2025 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), βρίσκονται οι Βουλευτές Νίκος Τορναρίτης, ως επικεφαλής, Γιώργος Λουκαΐδης, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Κωστής Ευσταθίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 29 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου 2025.

Τη Σύνοδο θα απασχολήσουν, μεταξύ άλλων θεμάτων, η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, η εντατικοποίηση των προσπαθειών για απελευθέρωση των Ουκρανών αιχμαλώτων δημοσιογράφων από τη Ρωσία, η ανάγκη στήριξης του Καζακστάν για προώθηση των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε συνάρτηση με τη διαχείριση της μετανάστευσης, τα πολιτικά κόμματα και η δημοκρατία, η κατοχύρωση του δικαιώματος στη στέγαση και η προώθηση της υγειονομικής κάλυψης για όλους.

Τη Συνέλευση θα προσφωνήσουν, ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, η Πρόεδρος της Μάλτας Μύριαμ Σπιτέρι Ντεμπόνο και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης Αλέν Μπερσέ.

Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνέλευσης, θα απονεμηθεί το ετήσιο βραβείο Václav Havel για εξαίρετη δράση στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα διεξαχθούν εξάλλου εκλογές για την ανάδειξη νέου Γενικού Γραμματέα της ΚΚΣΕ.

