Ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, συνεχίζει τις διμερείς επαφές του στο περιθώριο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη.

Ανακοίνωση από το Υπουργείο αναφέρει ότι χθες Τετάρτη ο κ. Κόμπος πραγματοποίησε σειρά διμερών συναντήσεων, μεταξύ των οποίων με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, Subrahmanyam Jaishankar, με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις για τα επόμενα βήματα της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Κύπρου-Ινδίας, τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και διεθνή ζητήματα.

Όπως αναφέρεται, ο Υπουργός εξέφρασε την εκτίμηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη διαχρονική στήριξη της Ινδίας στο Κυπριακό και υπογράμμισε την προσήλωση των δύο χωρών στο διεθνές δίκαιο, ενώ ανέφερε ότι προσβλέπει σε επίσκεψή του στην Ινδία στο προσεχές μέλλον.

Στο πλαίσιο των επαφών του, ο κ. Κόμπος είχε επίσης συναντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αλγερίας Ahmed Attaf, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, Ahmed Aboul Gheit, την Υπουργό Εξωτερικών της Ισλανδίας, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, την Υπουργό Εξωτερικών των Φιλιππίνων Maria Theresa Lazaro, τον Υπουργό Εξωτερικών και Εξωτερικού Εμπορίου της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας Timco Mucunski, τον Υπουργό Εξωτερικών και Μεταναστών του Λιβάνου Youssef Rajji, τον Υπουργό Διεθνών Σχέσεων της Μποτσουάνα Phenyo Butale, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών του Βιετνάμ Le Hoai Trung, τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπελίζ Francis Fonseca, και τον Υπουργό Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν Jeyhun Bayramov.

Παράλληλα, παρευρέθηκε στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Γενική Συνέλευση, ενώ παρέστη σε δείπνο που παρέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Marco Rubio.