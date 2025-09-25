Συνάντηση με τον ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες θα πραγματοποιήσει, ανάμεσα σε άλλες σημαντικές συναντήσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κυπριακή προεδρία.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αρχίσει το πρόγραμμα του σήμερα στις 4μμ (ώρα Κύπρου) με συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Κίνας Λι Κιανγκ.

Στις 6.30μμ (ώρα Κύπρου), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει διμερή συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ, στην έδρα του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παραθέσει γεύμα εργασίας στους Μονίμους Αντιπροσώπους των πέντε Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ.

Αργότερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil Τζον Άρντιλ.

