Μήνυμα συλλογικής ευθύνης έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, από το βήμα της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να περάσει από τις διακηρύξεις στην πράξη, σε μια περίοδο που, όπως επεσήμανε, η διεθνής τάξη απειλείται από πολέμους, αυταρχισμό και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε τον ρόλο της Κύπρου ως ανθρωπιστικού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο, με αιχμή τον θαλάσσιο διάδρομο «Αμάλθεια», που μεταφέρει βοήθεια στους αμάχους της Λωρίδας της Γάζας.

Ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός, απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, απελευθέρωση όλων των ομήρων και επιστροφή στη λύση δύο κρατών, όπως ορίζουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. «Δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ειρήνη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Καταδικάζοντας απερίφραστα τη ρωσική εισβολή, ο κ. Χριστοδουλίδης προειδοποίησε ότι κάθε παραβίαση εδαφικής ακεραιότητας, αν μείνει ατιμώρητη, ανοίγει τον δρόμο στον επόμενο επιτιθέμενο.

Σύνδεσε μάλιστα την περίπτωση της Ουκρανίας με την τουρκική εισβολή του 1974 στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας ότι το μαρτύριο και η κατοχή παραμένουν ίδια, όποιος κι αν είναι ο θύτης.

Απάντηση σε Ερντογάν

Ο Πρόεδρος απάντησε στον Τούρκο ομόλογό του, κατηγορώντας τον για «υποκρισία στο μέγιστο βαθμό» όταν μιλά για ειρήνη, ενώ η Τουρκία παραμένει κατοχική δύναμη στην Κύπρο. «Ο Ερντογάν κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η ίδια η Τουρκία διαπράττει καθημερινά» τόνισε.

Κάλεσε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αποδείξει με πράξεις την υπευθυνότητα, τερματίζοντας την κατοχή μέσω διαπραγματεύσεων για λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πλήρη σεβασμό στα ψηφίσματα του ΟΗΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

«Είμαι πανέτοιμος να ανταποκριθώ στο κάλεσμα της Ιστορίας για να επανενώσω την πατρίδα μου», σημείωσε.

Προεδρία ΕΕ

Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στην ανάληψη από την Κύπρο της εκ περιτροπής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2026, τονίζοντας ότι «η καρδιά της Ευρώπης θα κτυπά για έξι μήνες στο τελευταίο διαιρεμένο κράτος-μέλος της Ένωσης».

Έθεσε ως στόχο μια ισχυρότερη, ασφαλέστερη και πιο αυτόνομη Ευρώπη, με έμφαση στη συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι «οι πολιτικοί κρίνονται από τις πράξεις τους» και δεσμεύτηκε ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να αποτελεί έναν αξιόπιστο και υπεύθυνο εταίρο, πάντα μέρος της λύσης και ποτέ του προβλήματος.