Σαφές μήνυμα προς τον Πρόεδρο της Τουρκίας, να ανακολουθήσει τον δρόμο της ευθύνης για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της Κύπρου, έστειλε από το βήμα της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας παράλληλα ότι ο ίδιος είναι έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες του για επανένωση της Κύπρου.

Παράλληλα ανέφερε ότι η Κύπρος, βαδίζει στο μονοπάτι της ευθύνης και είναι έτοιμη να αναλάβει ακόμη ενεργότερα τον ρόλο της ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Αναφερόμενος στη χθεσινή ομιλία του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον κατηγόρησε για επιλεκτική ευαισθησία για υποκρισία στο μέγιστο βαθμό.

«Από αυτό εδώ το βήμα χθες, ο κ. Ερντογάν διακήρυσσε προς όλο τον κόσμο την ειρήνη και την υπευθύνοτητα. Κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η ίδια η Τουρκία διαπράττει καθημερινά», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η παρανομία που πηγάζει από τη χρήση βίας δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο δράστης, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το θύμα.

Τόνισε ότι η Κύπρος έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι είναι ένας αξιόπιστος, υπεύθυνος εταίρος, μια χώρα που όχι μόνο «μιλάει», αλλά και «πράττει» με υπευθυνότητα.

«Και η προτροπή μου σήμερα προς τον κ. Ερντογάν είναι να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο της ευθύνης: Να τερματίσει την κατοχή, μέσω διαπραγματεύσεων για μια συνολική λύση που θα επανενώσει την Κύπρο σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα», τόνισε.

Πάντα, πρόσθεσε, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τις αξίες και τις αρχές του δικαίου της ΕΕ.

Παράλληλα τόνισε ότι ο ίδιος είναι πανέτοιμος για να αναλάβει αυτή την ευθύνη, να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της Ιστορίας για «να επανενώσω την πατρίδα μου, να επανενώσω τον λαό μου, Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρωνίτες και Λατίνους».

Ο Πρόεδρος παραλλήλησε στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

«Το 2022 η Ρωσία εισέβαλε σε ένα κυρίαρχο κράτος, την Ουκρανία, παραβιάζοντας τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Το 1974 η Τουρκία εισέβαλε σε ένα κυρίαρχο κράτος, την Κύπρο, παραβιάζοντας τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η παραβίαση είναι η ίδια. Το μαρτύριο. Η εισβολή και η κατοχή», ανέφερε.

Υπενθύμισε ότι «η Κύπρος βρίσκεται υπό κατοχή από την Τουρκία εδώ και 51 χρόνια», τονίζοντας πως δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εκτοπίστηκαν, γυναίκες υπέστησαν βιασμούς, ενώ η πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά καταστράφηκε ανεπανόρθωτα.

Αναφέρθηκε επίσης στην Αμμόχωστο, η οποία, όπως είπε, «κρατείται όμηρος από την Τουρκία και περιμένει τους νόμιμους κατοίκους της να επιστρέψουν, όπως ορίζουν τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που καλούν την Τουρκία να το επιτρέψει».

Σημείωσε ότι η πολιτική παράνομων εποικισμών συνεχίζεται με σκοπό την αλλαγή του δημογραφικού χαρακτήρα της χώρας, ενώ οικογένειες ακόμη προσμένουν να μάθουν την τύχη των αγαπημένων τους.

«Ως μικρό παιδί εκείνα τα πρώτα χρόνια μετά την εισβολή, οι εικόνες μητέρων και παιδιών να κλαίνε για τους αγαπημένους τους έχουν χαραχτεί στη μνήμη μου», είπε, καταλήγοντας πως «το σχέδιο των κατακτητών είναι πάντα το ίδιο».

Αναφερόμενος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καταδίκασε τη χρήση βίας εναντίον ενός κυρίαρχου έθνους, τη δολοφονία αμάχων, την αρπαγή παιδιών, την καταστροφή και τον εκτοπισμό. Παράλληλα σημείωσε ότι «πρέπει να δρούμε συλλογικά ενάντια στους θύτες, ανεξαρτήτως της ταυτότητάς τους».

Ο κ. Χριστοδουλίδης προειδοποίησε ότι ο κατευνασμός του θύτη ουδέποτε έχει φέρει αποτελέσματα, ενώ πρόσθεσε πως «κάθε φορά που κλείνουμε τα μάτια στην παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας των κρατών οπουδήποτε στον κόσμο, παρέχουμε χώρο και ευκαιρίες στον επόμενο θύτη.

Ο ρόλος της Κύπρου ως πυλώνας σταθερότητας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι «η χώρα μου, η Κύπρος, βαδίζει σε αυτό το μονοπάτι της ευθύνης. Και είναι έτοιμη να προχωρήσει περαιτέρω. Να αναλάβει ακόμη ενεργότερα τον ρόλο της ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή».

Υπογράμμισε πως η Λευκωσία είναι αποφασισμένη να μετατρέψει τη γεωγραφική της θέση σε στρατηγικό πλεονέκτημα, αξιοποιώντας τους ιστορικούς δεσμούς με τις χώρες της περιοχής και λειτουργώντας πάντα ως μέρος της λύσης και ποτέ του προβλήματος.

«Η Κύπρος θα είναι πάντοτε ένα σταθερό, αξιόπιστο και ασφαλές λιμάνι. Θα είμαι σαφής. Αυτό δεν είναι θεωρητικό», σημείωσε.

Ως παραδείγματα ανέφερε τη συμβολή της Κύπρου στην εκκένωση ξένων υπηκόων από περιοχές σύγκρουσης, αλλά και την ηθική ευθύνη που ανέλαβε μετά την επίθεση της Χαμάς και τον πόλεμο στη Γάζα, μέσω της δημιουργίας του θαλάσσιου διαδρόμου «Αμάλθεια» για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπενθύμισε ότι η θαλάσσια οδός επανενεργοποιήθηκε πρόσφατα σε συνεργασία με χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιπλέον, επισήμανε τον διορισμό Ειδικής Απεσταλμένης για την προστασία θρησκευτικών ελευθεριών και μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή, τη συνδρομή της Κύπρου σε γειτονικές χώρες για την κατάσβεση πυρκαγιών, αλλά και την πρόταση που κατατέθηκε από κοινού με την Ιορδανία για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Κόμβου Δασοπυρόσβεσης στο νησί.

«Είμαι πολύ περήφανος που η Κύπρος βαδίζει σε αυτό το μονοπάτι της ευθύνης. Και είμαστε αποφασισμένοι να την επεκτείνουμε», ανέφερε.

Γάζα: «Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει»

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η Κύπρος είναι έτοιμη να αναλάβει τις περιφερειακές της ευθύνες και στο πλαίσιο του τερματισμού του πολέμου στη Γάζα, αλλά και της ανοικοδόμησής της.

«Δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ειρήνη. Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει», δήλωσε.

Σημείωσε ότι πρώτο βήμα είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός και εξέφρασε την ελπίδα ότι η πρωτοβουλία του Προέδρου Τραμπ θα έχει θετικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, ζήτησε την απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, τον τερματισμό του εκτοπισμού και τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ενώ υπογράμμισε: «Ζητούμε με την ίδια θέρμη την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Τόνισε ότι, παρά τις δυσκολίες, δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί ο δρόμος προς την ειρήνη και τη λύση δύο κρατών, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. «

Έχουμε την ευθύνη να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ένα μέλλον, όπου το Ισραήλ και η Παλαιστίνη θα συνυπάρχουν δίπλα-δίπλα σε συνθήκες διαρκούς ασφάλειας και ειρήνης. Και πρέπει να είμαστε σαφείς και κατηγορηματικοί ότι η Χαμάς, μια τρομοκρατική οργάνωση, δεν έχει θέση σε ένα τέτοιο μέλλον», ανέφερε.

Ο ρόλος της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμισε ότι η Κύπρος θα αναλάβει την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιανουάριο του 2026.

Τόνισε ότι η Προεδρία αυτή αποτελεί «ακόμα μια στιγμή ευθύνης για την Κύπρο», καθώς η καρδιά της Ευρώπης θα κτυπά για έξι μήνες στο τελευταίο διαιρεμένο κράτος-μέλος, που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή από το 1974.

Διαβεβαίωσε ότι η Λευκωσία θα εκπληρώσει αυτή την αποστολή «με πλήρη επίγνωση του τι διακυβεύεται», δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για ισχυρότερη πολυμέρεια, βαθύτερη ολοκλήρωση και στενότερη συνεργασία της Ευρώπης με τον υπόλοιπο κόσμο.

«Να δημιουργήσουμε μια ισχυρότερη, ασφαλέστερη και πιο αυτόνομη Ένωση. Δεσμευμένοι να στηρίξουμε τους εταίρους μας, με έμφαση επίσης στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή», σημείωσε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στη σημασία ενίσχυσης των δεσμών της ΕΕ με στρατηγικούς εταίρους της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, όπως η Ιορδανία και η Αίγυπτος, αλλά και στη συνεργασία με τον Λίβανο για τη διασφάλιση μακροχρόνιας σταθερότητας. Υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη συμμετοχικότητας και σεβασμού των θρησκευτικών ελευθεριών στη Συρία, καθώς και την προστασία των μειονοτήτων.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Κύπρος θα αναλάβει για πρώτη φορά την ευθύνη του μέλους στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την περίοδο 2025-2027.

«Είναι σε αυτό το ίδιο πλαίσιο που περήφανα παρουσιάσαμε την υποψηφιότητά μας για την Προεδρία της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών», σημείωσε, τονίζοντας ότι η Λευκωσία παραμένει πιστή στις αρχές της πολυμέρειας, της συμμετοχικότητας, της οικοδόμησης γεφυρών και της διεθνούς ευθύνης.

Ο διάλογος και η διπλωματία μόνη οδός για σταθερότητα

Παράλληλα ο ΠτΔ τόνισε ότι «βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για το μέλλον μας», καθώς η διεθνής τάξη πραγμάτων αμφισβητείται όσο ποτέ άλλοτε, 80 χρόνια μετά την ίδρυση του ΟΗΕ. Αναφέρθηκε σε πολέμους που προκαλούν ανυπολόγιστες ανθρώπινες τραγωδίες, σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, στην χρήση νέων μέσων πολέμου, αλλά και στις απειλές από την κλιματική αλλαγή και την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

«Ο κόσμος αλλάζει ραγδαία», είπε, καλώντας τα κράτη να αναγνωρίσουν τις αδυναμίες τους και να δράσουν με αποφασιστικότητα. «Αυτή είναι η στιγμή της δικής μας ευθύνης», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η συλλογική και η εθνική ευθύνη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.

Με αφορμή το σύνθημα της Συνόδου «Καλύτερα Μαζί», ο Πρόεδρος ανέφερε ότι «πέρα από καλύτερα, είμαστε και ισχυρότεροι μαζί, πιο ανθεκτικοί μαζί». Υπογράμμισε πως ο διάλογος και η διπλωματία αποτελούν τη μόνη οδό προς διαρκή σταθερότητα και ασφάλεια, και κατέληξε.

Τόνισε ότι « είναι η ώρα να μετατρέψουμε τις υποσχέσεις σε τολμηρή δράση. Σε αλλαγή».

«Η ιστορία θα ανατρέξει πίσω σε αυτή τη στιγμή στον χρόνο. Και θα είναι αμείλικτη. Θα μας κρίνει όλους, όχι από τις δηλώσεις που διακηρύττουμε, αλλά από την αλλαγή που καθιστούμε δυνατή», σημείωσε.