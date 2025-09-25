Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε αργά το απόγευμα της 24ης Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη, συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας την αποφασιστικότητα και την προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας για επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης.

Yπογραμμίστηκαν, επίσης, οι μακραίωνοι δεσμοί ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Εκκλησία της Κύπρου οι οποίοι που αποτελούν σημείο αναφοράς για τον Κυπριακό Ελληνισμό.

Κατά τη συνάντηση αναδείχθηκε η διαχρονική αυτή σχέση, επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία εκτίμηση και υπογραμμίστηκε η κοινή προσήλωση σε αξίες που ενώνουν τον Οικουμενικό Θρόνο με την Κύπρο και τον λαό της.

