Με επίσημη δήλωσή του, ο Πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης στην Κυπριακή Δημοκρατία, Αμπντάλλα Αττάρι, τοποθετήθηκε για τις αναφορές που περιλαμβάνονταν στην πρόσφατη ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού.

«Ως Πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης στην Κυπριακή Δημοκρατία, θεωρώ ηθική μου υποχρέωση να διευκρινίσω με συντομία ορισμένες παρεξηγήσεις που αναφέρθηκαν στην πρόσφατη ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού, ελπίζοντας ότι ήταν εκ παραδρομής», ανέφερε ο Αμπντάλλα Αττάρι.

Για την προσφώνηση του ως «Πρέσβη της Παλαιστινιακής Αρχής» ότι πως «αξίζει να σημειωθεί και να υπενθυμίσουμε ότι η Κύπρος ήταν από τις πρώτες χώρες που το 1988 αναγνώρισε το Κράτος της Παλαιστίνης, από το σύνολο περίπου 160 χωρών παγκοσμίως. Μια πράξη που προηγήθηκε μάλιστα της ίδρυσης της Παλαιστινιακής Αρχής. Αυτό αποτελεί μια ιστορική απόφαση που τιμά ιδιαίτερα την Κύπρο και μας γεμίζει υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη».

Για τον ρόλο της παλαιστινιακής διπλωματίας είπε πως «αξίζει να τονιστούν οι σημαντικές επιτυχίες της παλαιστινιακής διπλωματίας σε διεθνές επίπεδο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις πρόσφατες αναγνωρίσεις του Κράτους της Παλαιστίνης από μεγάλες δυνάμεις. Η παλαιστινιακή διπλωματία ήταν, είναι και θα παραμείνει συνεπής, μετρημένη και υπεύθυνη στον ρόλο της, υπηρετώντας με σταθερότητα τον παλαιστινιακό αγώνα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις σχέσεις με την Κύπρο. «Θεωρώ σημαντικό να αναφερθώ στις άριστες σχέσεις που διατηρούμε με την Κυπριακή Κυβέρνηση, καθώς και με όλα τα πολιτικά κόμματα της χώρας. Πάντοτε βρίσκουμε ανοιχτές πόρτες, σε ένα θετικό κλίμα κατανόησης και αμοιβαίου σεβασμού».

«Η μόνη μας αναφορά στις εσωτερικές πολιτικές διαφωνίες αφορούσε την πάγια θέση μας ότι σεβόμαστε απόλυτα τις διαφορετικές απόψεις και θεωρούμε υγιές και θεμιτό να υπάρχουν πολιτικές και κομματικές διαφωνίες σε μια δημοκρατική κοινωνία. Στο ίδιο πνεύμα, εξέφρασα απλώς την ευχή και όχι κάποια παρέμβαση το Παλαιστινιακό ζήτημα να αποτελεί σημείο κοινής στάσης και ομοφωνίας ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα».

Πρόσθεσε πως, «η αναφορά μας αφορούσε αποκλειστικά το ατυχές και αδικαιολόγητο παράδειγμα που χρησιμοποιήσατε αφού θεωρήθηκε από την πλευρά μας προσβλητικό γιατί υπήρχε εξίσωση του θύματος με τον θύτη. (…) Θεωρούμε τη δήλωση του Ισραηλινού αξιωματούχου, σύμφωνα με την οποία η παλαιστινιακή σημαία αποτελεί "σύμβολο αντισημιτισμού", βαθιά προσβλητική και απαράδεκτη».

«Δεν κατανοούμε την αναφορά σας στη Χαμάς, καθώς η παρέμβασή μου έγινε με την ιδιότητά μου ως Πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης, εκπροσωπώντας την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), η οποία αναγνωρίζεται διεθνώς ως ο μόνιμος και νόμιμος εκπρόσωπος του παλαιστινιακού λαού. Η θέση αυτή είναι ξεκάθαρη και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση».

Ολοκληρώνοντας, ο Αμπντάλλα Αττάρι τόνισε ότι «η Πρεσβεία επαναβεβαιώνει τον ακλόνητο σεβασμό της προς την κυριαρχία και τις εσωτερικές διαδικασίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τη βαθιά εκτίμηση για τις διαχρονικές σχέσεις φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των δύο λαών. Με την παρούσα τοποθέτηση θεωρούμε το θέμα λήξαν».