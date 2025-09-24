Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος συμμετείχε την Τρίτη, στη Νέα Υόρκη, σε τριμερή συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, και τον Αιγύπτιο ομόλογό τους, Badr Abdelatty.

Οι τρεις Υπουργοί επανεξέτασαν τη συνεργασία Κύπρου–Ελλάδας–Αιγύπτου στους τομείς της ασφάλειας, της ενέργειας και της ναυτιλίας και αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής πλευράς, στην τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου “στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ενώ εξετάσθηκαν οι προοπτικές εμβάθυνσης της συνεργασίας σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, η ενέργεια, η διασυνδεσιμότητα, η μετανάστευση και ο τουρισμός. Οι τρεις Υπουργοί δεσμεύθηκαν να εντείνουν τον συντονισμό τους για την από κοινού αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων”.

Εξάλλου, σύμφωνα με αναρτήσεις του κ. Κόμπου στο Χ, συνεχίζοντας τις διπλωματικές του επαφές στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Badr Albusaidi. Συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις Κύπρου–Ομάν, καθώς και οι προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο κ. Κόμπος είχε επίσης συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας του Κατάρ, Dr. Mohammed bin Abdulaziz Al Khulaifi. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, οι προετοιμασίες για την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ και οι εξελίξεις στην περιοχή.

Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Ελβετό Υπουργό Εξωτερικών, Ignazio Cassis. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους προώθησης της συνεργασίας Κύπρου–Ελβετίας και των σχέσεων ΕΕ–Ελβετίας, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από τη Λευκωσία.

Ο Υπουργός Εξωτερικών είχε επίσης συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Abbas Araghchi, κατά την οποία συζητήθηκαν περιφερειακά ζητήματα.

Με την Υπουργό Εξωτερικών της Ανδόρας, Imma Tor Faus, ο κ. Κόμπος αντάλλαξε απόψεις για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, καθώς και για τις σχέσεις ΕΕ–Ανδόρας ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις Κύπρου–Μπρουνέι και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δόθηκε σε συνάντηση του κ. Κόμπου με τον Υπουργό Εξωτερικών Erywan Yusof. Συζητήθηκαν επίσης οι σχέσεις ΕΕ–ASEAN και οι προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ.

Παράλληλα, ο κ. Κόμπος συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), Jasem Mohamed Albudaiwi. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι σχέσεις ΕΕ–GCC, με ιδιαίτερη αναφορά στο επικείμενο Κοινό Υπουργικό Συμβούλιο ΕΕ–GCC, που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στο Κουβέιτ.

Εποικοδομητική συνάντηση είχε ο Υπουργός Εξωτερικών και με τον ομόλογο του από το Καζακστάν, Murat Nurtleu. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία Κύπρου–Καζακστάν, επαναβεβαιώνοντας ταυτόχρονα τη σημασία του διεθνούς δικαίου.

