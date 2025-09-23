Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης συνεχίζει σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, τις επαφές του στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη, με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και θα συμμετάσχει στις εργασίες της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σήμερα στις 4μμ (ώρα Κύπρου), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί στην εναρκτήρια Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, η οποία τιτλοφορείται «Καλύτερα μαζί: 80 χρόνια για την ειρήνη, την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Στην εναρκτήρια Σύνοδο θα μιλήσει, ανάμεσα σε άλλους, ο ΓΓ του ΟΗΕ κ. Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος θα παρουσιάσει την Έκθεσή του ενώπιον της Ολομέλειας.

Στις 5.30μμ (ώρα Κύπρου), ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου κ. Μουσταφά Καμάλ Μαντμπούλι. Τη συνάντηση θα απασχολήσουν οι περιφερειακές εξελίξεις, οι διμερείς σχέσεις, ζητήματα που άπτονται του τομέα της Ενέργειας, της Ασφάλειας και της Άμυνας, καθώς και άλλα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Στις 6μμ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο και του συντονισμού Κύπρου – Ελλάδας στα μεγάλα εθνικά ζητήματα.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει στις 7.30μμ, συνάντηση με τον Πρόεδρο του Λιβάνου κ. Τζοζέφ Αούν, όπου στο επίκεντρό της θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις των δυο χωρών καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις.

Αργότερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί μαζί με τη σύζυγο του κα Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη στη δεξίωση που θα παραθέσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και η σύζυγος του προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.