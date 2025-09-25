Σκηνές έντασης σημειώθηκαν χθες έξω από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο στα κατεχόμενα, λίγες ώρες πριν από την πολυαναμενόμενη απόφαση για τον αποκαλούμενο «Κανονισμό της Μαντίλας».

Κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης, ομάδα διαδηλωτών φώναξε το σύνθημα «Η Κύπρος είναι και θα παραμείνει κοσμική», εκφράζοντας την αντίθεσή της σε τυχόν χαλάρωση των κανονισμών που σχετίζονται με τη χρήση της ισλαμικής μαντίλας. Τότε, άτομο από το πλήθος απάντησε με το θρησκευτικό σύνθημα «Αλλαχού Ακμπάρ», προκαλώντας την άμεση επέμβαση της «αστυνομίας».

Το περιστατικό ανέδειξε το τεταμένο κλίμα που επικρατεί γύρω από την υπόθεση, με τις δύο πλευρές –υπέρμαχοι του κοσμικού χαρακτήρα του κράτους και όσοι ζητούν μεγαλύτερη θρησκευτική ελευθερία– να αντιπαρατίθενται ανοιχτά.

Η τελική απόφαση του Δικαστηρίου για τον «Κανονισμό της Μαντίλας» αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θεωρείται ότι θα επηρεάσει σε βάθος τον διάλογο για την ισορροπία ανάμεσα στη θρησκεία και τον κοσμικό χαρακτήρα του καθεστώτος στα κατεχόμενα.



