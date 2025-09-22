Έκπληξη για το ότι ο Πρέσβης της Παλαιστινιακής Αρχής στην Κύπρο «επέλεξε να παρέμβει δημόσια σε εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση», εκφράζει ο ΔΗΣΥ, αναφέροντας ότι «τέτοιες τοποθετήσεις δεν συνάδουν με τον ρόλο μιας διπλωματικής αποστολής».

«Θέλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι η πρόσφατη τοποθέτηση του κόμματός μας δεν αφορούσε την Παλαιστίνη ή τον παλαιστινιακό λαό, αλλά τη στάση πολιτικού κόμματος της Κύπρου σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής», αναφέρει ο ΔΗΣΥ σε ανακοίνωση, με την οποία απαντά σε γραπτή δήλωση του Πρέσβη της Παλαιστινιακής Αρχής στην Κύπρο.

Συνεχίζοντας, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι δεν θεωρεί «τη Χαμάς ως οργάνωση που εκπροσωπεί τον παλαιστινιακό λαό».

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναφέρει επίσης ότι στηρίζει την ανθρωπιστική βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τους αμάχους στη Γάζα και «κάθε ενέργεια που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Ο ανθρωπιστικός μας ρόλος είναι περισσότερο αποδοτικός εάν δεν ακολουθήσουμε την καταγγελτική στάση που εισηγείται άλλη πολιτική δύναμη στην Κύπρο», προσθέτει.

Επιπλέον, αναφέρει ότι «οι σχέσεις φιλίας και αλληλεγγύης των λαών μας είναι δεδομένες και καμία εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να τις επισκιάσει».

«Υποστηρίζουμε σθεναρά τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για το παλαιστινιακό πρόβλημα», καταλήγει ο ΔΗΣΥ.

