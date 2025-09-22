Το Σαββατοκύριακο χαρακτηρίστηκε από έντονες αντιπαραθέσεις μετά τη δημοσιοποίηση επιστολής του Υπουργού Διασποράς του Ισραήλ προς τις κυπριακές αρχές, στην οποία εκφράζονται ανησυχίες για καθαρισμό συνθημάτων που εμπεριέχουν ρητορική μίσους.

Η παρέμβαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πολιτικούς φορείς, με τις απόψεις να διχάζονται αναφορικά με το εάν πρόκειται για δικαιολογημένη καταγγελία αντισημιτισμού ή για προσπάθεια περιορισμού της ελευθερίας έκφρασης και φίμωσης της κριτικής απέναντι στο Ισραήλ.

Μιλώντας στο Μεσημέρι και Κάτι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Ελίκος Ηλία είπε πως η Κύπρος είναι δημοκρατικό και φιλειρηνικό κράτος.

«Φιλοξενούμε μεγάλο αριθμό ξένων από διάφορες χώρες και θρησκείες. Πρόθεση μας είναι να αποφεύγεται η ρητορική μίσους. Προς αυτή την κατεύθυνση αποστείλαμε επιστολή προς την Ένωση Δήμων. Ο Υπουργός Εσωτερικών απέστειλε την εν λόγω επιστολή και σε ΥΠΕΣ και σε Υπουργό Δικαιοσύνης.

Δεν λάβαμε καμιά απολύτως οδηγία ούτε από Προεδρικό ούτε από ΥΘΠΕΞ. Συζήτησα το θέμα με τον Υπουργό Εσωτερικών και είπαμε ότι θα ήταν καλά να πάει μια επιστολή στην ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Απόφαση του δικού μου Υπουργού ήταν να γίνει μια γενική σύσταση προς Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων», είπε.

Συνέχισε λέγοντας πως ατυχώς η Διεύθυνση τοπικής αυτοδιοίκησης του Υπουργείου προχώρησε στην επιστολή αυτή που δεν θα έπρεπε να μιλά μόνο για αντισημιτικά, σύμφωνα με τον κ.Ηλία.

«Πρόθεση του ΥΠΕΣ είναι εκεί που οι τοπικές αρχές εντοπίζουν ακραίο σύνθημα απ’ οπουδήποτε να το αφαιρούν. Ακούμε για επεισόδια που γίνονται καλούμε τις τοπικές αρχές να αφαιρούν συνθήματα που παροτρύνουν σε φανατισμό.

Δεν θα έπρεπε να δημοσιευθεί η εν λόγω επιστολή», σημείωσε.

Διευκρινιστικά είπε πως το Διπλωματικό γραφείο του Προεδρικού διαβίβασε απλώς την επιστολή χωρίς οδηγίες. Ο ίδιος είπε πως έλαβε οδηγίες από τον Υπουργό του. «Είπε πως δεν είναι παρέμβαση από ξένο κράτος. Έφερε ως παράδειγμα παλαιότερη διαφήμιση στο Λονδίνο που προωθούσε διακοπές στο ψευδοκράτος και είπε πως εμείς κάναμε παραστάσεις στη Βρετανία τότε».