Για την Αμαλιάδα αναχωρεί σήμερα η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, για να παραστεί σε τελετή αποκαλυπτηρίων μνημειακής στήλης αφιερωμένης στα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα της Κύπρου μετά την τουρκική εισβολή του 1974.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η Υπουργός θα μεταβεί στην Πάτρα όπου σε ειδική εκδήλωση θα αναγορευτεί σε επίτιμη διδάκτορα του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Υπουργός θα επιστρέψει στην Κύπρο την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου