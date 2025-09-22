Σε σοκ η Κύπρος τις τελευταίες μέρες από υποθέσεις κακοποίησης ανήλικων κοριτσιών.

Σε νέα υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό, οικιακή βοηθός από το Νεπάλ φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά ανήλικο κοριτσάκι, 6 μόλις ετών, που ήταν επιφορτισμένη να το προσέχει. Η υπόθεση ανακαλύφθηκε από την μητέρα της μικρής όταν έλεγξε το κινητό του παιδιού της.

Σύμφωνα με την καταγγελία το σοβαρό περιστατικό συνέβη όταν η μητέρα θέλησε να ξεκουραστεί το απόγευμα της Κυριακής και άφησε την ανήλικη κόρη της, στα χέρια της οικιακής βοηθού ηλικίας 24 ετών.

Το ίδιο βράδυ η μητέρα, όπως συνήθιζε έλεγξε το κινητό τηλέφωνο της κόρης της και αντίκρισε φωτογραφίες και βίντεο που την σόκαραν. Σύμφωνα με πληροφορίες στο κινητό βρέθηκε υλικό που καταδεικνύει ακατάλληλη συμπεριφορά σε βάρος της ανήλικης.

Μετά το πρώτο σοκ η μητέρα ζήτησε εξηγήσεις από την οικιακή βοηθό της η οποία ισχυρίστηκε πως «έπαιζε με την ανήλικη στο υπνοδωμάτιο της». Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην αστυνομία, μέλη της οποίας άρχισαν αμέσως τις έρευνες.

Η ύποπτη συνελήφθη τα ξημερώματα και οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Σε διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών, διατάχθηκε η κράτησή της για περίοδο 8 ημερών.

Τα μέλη της αστυνομίας που ανέλαβαν την υπόθεση αναμένεται να λάβουν καταθέσεις τόσο από την ύποπτη όσο και από την μητέρα της ανήλικης την οποία θα εξετάσει Ιατροδικαστής.

Σημαντικά στοιχεία αποτελούν και τα περιεχόμενα των κινητών τηλεφώνων τόσο του θύματος όσο και της ύποπτης που θα περάσουν από επιστημονικές, και άλλες εξετάσεις.

Διαβαστε επίσης: Λεμεσός: Συνελήφθη οικιακή βοηθός για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης